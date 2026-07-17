Românii se vor confrunta cu temperaturi neobișnuit de scăzute la finalul acestei luni de vară. Potrivit celor mai recente estimări ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), intervalul 20-27 iulie va fi caracterizat de valori termice mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, însă ulterior vremea se va încălzi treptat, iar în multe regiuni valorile termice vor depăși media climatologică.

Meteorologii estimează, de asemenea, că până la jumătatea lunii august precipitațiile vor fi, în general, reduse sau apropiate de valorile obișnuite. În prima săptămână analizată, temperaturile vor fi sub cele specifice perioadei în toate regiunile țării.

Potrivit ANM, răcirea va fi mai pronunțată în sud-estul României, unde valorile termice se vor situa cu câteva grade sub media obișnuită pentru sfârșitul lunii iulie.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi peste normal în sud-est, în timp ce vestul țării va înregistra un deficit de ploi. În restul regiunilor, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

În intervalul 27 iulie - 3 august, vremea va intra într-un proces de încălzire. ANM estimează că temperaturile medii vor depăși valorile normale în cea mai mare parte a țării, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vest. În sud-est, temperaturile vor rămâne apropiate de media climatologică.

În aceeași perioadă, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor.

Pentru săptămâna 3-10 august, meteorologii estimează că temperaturile vor continua să fie ușor peste normal în jumătatea vestică a țării, în special în vest și sud-vest. În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va reveni la valori apropiate de normal la nivel național.

Și în intervalul 10-17 august sunt prognozate temperaturi peste media perioadei în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile vestice. În restul teritoriului, vremea va rămâne apropiată de normalul climatologic.

În ceea ce privește precipitațiile, ANM estimează că acestea se vor situa în jurul valorilor normale în toate regiunile țării.

Estimările meteorologice sunt realizate pe baza tendințelor pentru următoarele patru săptămâni și oferă o imagine de ansamblu asupra evoluției vremii, urmând ca prognozele pe termen scurt să stabilească mai exact intensitatea fenomenelor și valorile temperaturilor din fiecare zi.