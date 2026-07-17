Vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest, sud și pe alocuri în sud-est disconfortul termic va rămâne accentuat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În același timp, după-amiaza și seara vor apărea ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în numeroase zone.

Potrivit prognozei, în Crișana, Banat și în vestul și sud-vestul Olteniei temperaturile vor ajunge la 36-37 de grade, valori care caracterizează o zi caniculară.

În restul țării, maximele vor varia între 28 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și în nordul litoralului și 35 de grade în celelalte regiuni. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în multe zone.

Pe fondul temperaturilor ridicate, instabilitatea atmosferică se va accentua în a doua parte a zilei. La munte, în special în Carpații Meridionali și Munții Apuseni, precum și local în Transilvania, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Dimineața, în special în depresiunile intramontane, se poate forma ceață.

În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, cu temperaturi maxime cuprinse între 32 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

După-amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros și vor fi posibile averse slabe, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 45 km/h.

Temperatura minimă va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.