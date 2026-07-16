Ziua de 16 iulie aduce vreme călduroasă în cea mai mare parte a României. În vestul, sudul și sud-estul țării, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat, Crișana și în vestul și sud-vestul Olteniei, unde valorile maxime vor ajunge la 35-36 de grade, iar canicula își va face simțită prezența.

În schimb, cele mai scăzute maxime, de aproximativ 26 de grade, sunt estimate în dealurile subcarpatice ale Munteniei și în estul Transilvaniei.

Pe parcursul după-amiezii și al serii, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni.

Sunt prognozate înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureș, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, precum și în vestul și nordul Munteniei. Izolat, astfel de fenomene vor apărea și în alte regiuni.

Ploile vor avea, pe alocuri, caracter torențial, iar cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 l/mp și, izolat, pot depăși 30-40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, însă în timpul averselor sunt posibile rafale de 50-70 km/h. Local se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici, iar izolat de medii dimensiuni.

Minimele vor varia între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și aproximativ 20 de grade în regiunile sudice și vestice, unde se vor înregistra nopți tropicale. Pe litoral și în Dealurile de Vest, temperaturile nocturne pot urca până la 22-23 de grade.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporare, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de până la 40-50 km/h.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 32 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade.