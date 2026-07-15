Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că România va traversa un nou val de caniculă în următoarele zile, cu temperaturi maxime de până la 37 de grade și nopți tropicale în vestul și sudul țării. În paralel, meteorologii au emis mai multe avertizări cod galben pentru instabilitate atmosferică, care vizează ploi torențiale, vijelii și grindină.

Potrivit ANM, informarea meteorologică este valabilă în intervalul miercuri, de la ora 12.00, până sâmbătă la ora 22.00, perioadă în care valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat. Disconfortul termic va crește în regiunile vestice, sudice, sud-estice și, local, în centrul țării, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

"Va fi caniculă, joi (16 iulie) şi vineri (17 iulie) în Crişana, Banat şi vestul Olteniei, iar sâmbătă (18 iulie) şi în restul zonei de câmpie a Olteniei, precum şi în vestul, centrul şi sudul Munteniei. În aceste regiuni temperaturile maxime vor fi de 35...37 de grade", a transmis ANM.

Meteorologii avertizează că în vestul și sudul României nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime care se vor menține, în general, între 20...21 de grade.

Pe lângă caniculă, ANM a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil în intervalul 15 iulie, ora 12.00 – 15 iulie, ora 23.00.

"Miercuri (15 iulie), în zona montană, în Maramureş, nord-estul Olteniei, nordul Munteniei şi sud-vestul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp", au precizat meteorologii.

Specialiștii menționează că fenomene specifice instabilității atmosferice se vor produce izolat și în alte zone ale țării.

O nouă avertizare cod galben de furtuni va intra în vigoare în intervalul 16 iulie, ora 12.00 – 16 iulie, ora 22.00, vizând o arie extinsă.

„Joi (16 iulie), în cea mai mare parte a zonei montane, în Maramureş, estul şi sud-estul Transilvaniei, nordul şi estul Olteniei, precum şi în vestul şi nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1...3 cm)”, anunţă ANM.

În aceste regiuni, cantitățile de apă vor ajunge la 15...25 l/mp, iar izolat vor depăși 30...40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Totodată, meteorologii au emis și un cod galben de caniculă, valabil în intervalul 16 iulie, ora 12.00 – 17 iulie, ora 10.00, pentru vestul țării.

„Joi (16 iulie), în judeţele Timiş, Arad, Bihor şi Satu Mare, va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade, iar cele minime, în general, de 20...22 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, precizează meteorologii ANM.