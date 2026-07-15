Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, iar în vestul, sudul și nord-vestul țării temperaturile vor urca până la valori caniculare. Spre seară, atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, fiind așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Banat și Crișana, unde maximele vor ajunge la 35 de grade, iar vremea va fi caniculară. În sudul și nord-vestul țării, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

În restul țării, valorile termice vor rămâne peste media perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade în estul Transilvaniei și sudul litoralului și 35 de grade în vestul țării.

Temperaturile minime vor varia între 11 grade în depresiunile din Carpații Orientali și 22 de grade pe litoral și în zonele deluroase din Crișana.

După-amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros în multe zone ale țării. Meteorologii prognozează averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 50-70 km/h, în special în zona montană și, pe alocuri, în Oltenia și Muntenia. Fenomene izolate sunt posibile și în celelalte regiuni.

Ploile vor avea caracter torențial, iar în intervale scurte sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă de 10-20 l/mp, izolat chiar peste 30-40 l/mp.

Pe suprafețe restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și, izolat, de dimensiuni medii.

În zonele depresionare și pe văi, dimineața și seara, există condiții pentru apariția ceții.

Și în Capitală vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va crește pe parcursul zilei. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 32 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 18 și 20 de grade.

După-amiaza și spre seară sunt așteptate înnorări temporare, iar probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului va fi ridicată. Rafalele pot atinge viteze de 35-45 km/h, iar cantitățile de apă estimate se vor situa între 2 și 8 l/mp.