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Prognoza meteo, 14 iulie. România, împărțită între căldură și furtuni. Unde vor fi temperaturi de peste 30 de grade

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Prognoza meteo, 14 iulie. România, împărțită între căldură și furtuni. Unde vor fi temperaturi de peste 30 de gradecanicula-furtuna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Vremea se încălzește în cea mai mare parte a țării în cursul zilei de marți, iar în vest și sud se va resimți din nou disconfortul termic. În același timp, după-amiaza și seara vor aduce ploi, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină, în special în zonele montane și în regiunile din nord și est, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 14 iulie. Temperaturile urcă până la 34 de grade

Valorile termice vor crește comparativ cu ziua precedentă, iar în vestul și sudul României vremea va deveni călduroasă. Cele mai ridicate temperaturi sunt estimate în vestul și sud-vestul Olteniei, unde maximele vor ajunge la 34 de grade, iar senzația de căldură va fi accentuată.

În schimb, cele mai scăzute valori diurne se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde termometrele nu vor indica mai mult de 23 de grade.

Unde lovesc furtunile

Instabilitatea atmosferică va fi accentuată mai ales în Maramureș, jumătatea estică a Transilvaniei, Moldova și în cea mai mare parte a zonelor montane. În aceste regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge, pe alocuri, la 15 litri pe metru pătrat și izolat pot depăși 20-25 l/mp.

În restul țării, cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări temporare și ploi de scurtă durată, în special în Dobrogea și Muntenia, iar izolat și în celelalte regiuni.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele pot atinge 60-70 km/h. În timpul averselor, viteza vântului poate ajunge local la 40-50 km/h.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11-12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20-21 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea va deveni ușor mai caldă, iar valorile termice se vor apropia de normalul perioadei.

Temperatura maximă va fi de 30-31 de grade, în timp ce minima se va situa între 16 și 18 grade.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în a doua parte a zilei. Există o probabilitate redusă de apariție a unor ploi slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat.

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