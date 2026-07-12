Vremea devine instabilă duminică, 12 iulie, în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben valabilă de la ora 12:00 până luni, 13 iulie, la ora 02:00. Sunt prognozate ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h și căderi de grindină, iar avertizarea vizează și Bucureștiul.

Mai multe regiuni ale țării intră duminică, de la ora 12:00, sub avertizare cod galben de furtună. Meteorologii anunță rafale de vânt cu viteze cuprinse între 50 și 70 km/h, averse torențiale și grindină.

Potrivit ANM, în intervalul 12 iulie, ora 12:00 - 13 iulie, ora 02:00, vor exista perioade cu instabilitate atmosferică în Carpații Meridionali, local în Carpații Orientali și în Munții Banatului, în sud-estul Olteniei, Muntenia și vestul Moldovei. Mai ales seara și noaptea, fenomenele vor apărea și în Dobrogea.

„Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, avertizează meteorologii.

Potrivit meteorologilor, manifestări specifice instabilității atmosferice vor apărea izolat duminică și în restul teritoriului.

La începutul săptămânii viitoare, aceste fenomene se vor extinde pe arii mai mari, în special în jumătatea estică a țării.

Capitala va intra din nou sub avertizare cod galben de vijelii și ploi. Atenționarea este valabilă în intervalul 12 iulie, ora 12:00 - 13 iulie, ora 02:00.

Duminică, 12 iulie, vremea va deveni instabilă în București în cursul după-amiezii și al serii. Sunt așteptate averse care vor aduce cantități de apă de 5-10 l/mp și, posibil, de peste 15 l/mp.

Vor fi și descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, posibile vijelii cu viteze de 40-55 km/h și căderi de grindină.

În restul intervalului, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 15 și 17 grade.