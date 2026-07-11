Cum va fi vremea pe litoral în acest weekend. Schimbare de ultimă oră

Cum va fi vremea pe litoral în acest weekend. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru Dobrogea, valabil de duminică, 12 iulie, ora 12:00, până luni, 13 iulie, ora 02:00. Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ pentru litoral. Potrivit meteorologilor, avertizarea este valabilă în intervalul 12 iulie, ora 12:00 – 13 iulie, ora 02:00. Duminică, în special în a doua parte a zilei și în prima parte a nopții, sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, rafalele urmând să atingă viteze de 50-70 km/h.

Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Pentru municipiul Constanța, prognoza indică vreme frumoasă și în încălzire în intervalul 11 iulie, ora 11:00 – 12 iulie, ora 09:00. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare de până la 40-45 km/h. Temperaturile maxime vor ajunge la 28-29 de grade Celsius, iar minimele vor fi cuprinse între 19 și 20 de grade.

În intervalul 12 iulie, ora 09:00 – 13 iulie, ora 09:00, vremea va rămâne caldă, însă va deveni instabilă. După-amiaza și în prima parte a nopții sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și condiții de grindină. Cantitățile de apă vor fi de 10-15 l/mp, iar vântul va avea intensificări asociate averselor, cu rafale de 50-70 km/h, posibil sub formă de vijelie. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 28 de grade, iar minima va coborî la 19-20 de grade.

În contextul avertizării meteorologice, autoritățile recomandă cetățenilor să evite deplasarea sau staționarea în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare ori a clădirilor aflate în construcție.

De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să nu parcheze autoturismele în zone unde există risc de cădere a unor obiecte, iar proprietarii să fixeze obiectele aflate pe balcoane, în curți sau pe șantiere, care pot fi dislocate de vânt.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să urmărească informările oficiale transmise de autorități și de Administrația Națională de Meteorologie.

Pentru sesizarea unor situații de urgență pot fi apelate următoarele numere: