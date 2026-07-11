Vremea începe să se încălzească în majoritatea regiunilor, însă instabilitatea atmosferică va continua să își facă simțită prezența. Meteorologii anunță perioade cu ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului în mai multe zone ale țării. Sâmbătă, temperaturile vor crește față de ziua precedentă, iar în vestul și sudul României vremea va deveni călduroasă. Totuși, după-amiaza și seara sunt așteptate fenomene specifice instabilității atmosferice, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, însă vor exista perioade cu înnorări accentuate, mai ales în a doua parte a zilei.

Aversele și descărcările electrice își vor face apariția local în zonele montane, în Moldova și Maramureș, iar pe arii restrânse în Transilvania, Crișana și Dobrogea.

Spre seară, ploile vor ajunge și în sudul Banatului și al Olteniei. Cantitățile de apă vor fi în general de 5-15 l/mp pe parcursul zilei.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea zonelor, dar va avea intensificări în special la munte, unde rafalele pot ajunge la 40-60 km/h. Intensificări de scurtă durată sunt posibile și în timpul averselor.

Temperaturile maxime se vor situa între 20 de grade în nordul Moldovei și 34 de grade în Banat și sud-vestul Olteniei.

În Capitală, vremea se încălzește și devine călduroasă. Cerul va fi variabil, cu mai mult soare în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 32-33 de grade Celsius. Minima va fi cuprinsă între 15 și 17 grade.

Când revin temperaturile ridicate în România. ANM anunță cum va fi vremea până pe 10 august

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru intervalul 13 iulie – 10 august. Potrivit meteorologilor, următoarele săptămâni vor aduce o vreme apropiată de normalul perioadei în multe regiuni, însă spre finalul lunii iulie și începutul lunii august temperaturile vor începe să crească.

Cele mai mari diferențe față de valorile obișnuite sunt prognozate în vestul și nord-vestul țării, unde vremea va deveni mai caldă. În ceea ce privește ploile, acestea vor avea o distribuție diferită de la o regiune la alta.

În prima săptămână a intervalului analizat, temperaturile vor fi ușor peste cele normale în vestul României. În schimb, în regiunile estice și sud-estice vremea va fi ceva mai răcoroasă decât în mod obișnuit.

Pentru restul teritoriului, meteorologii estimează valori apropiate de mediile specifice acestei perioade din an.

La capitolul precipitații, jumătatea estică a țării ar putea avea parte de cantități mai mari de apă. În vest și nord-vest sunt așteptate mai puține ploi, iar în celelalte zone regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

În ultima parte a lunii iulie, temperaturile vor rămâne, în general, apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

O încălzire ușoară este posibilă în vestul țării, în timp ce în sud-est valorile termice ar putea fi ceva mai coborâte.

Meteorologii estimează un regim normal al ploilor în cea mai mare parte a României, cu posibile cantități ușor mai ridicate în zonele nordice și estice.

Între 27 iulie și 3 august, vremea va deveni mai caldă, mai ales în jumătatea vestică a țării. Aici sunt prognozate temperaturi medii peste cele normale pentru intervalul respectiv.

În restul regiunilor, valorile se vor menține în jurul mediilor climatologice. În privința ploilor, meteorologii estimează cantități apropiate de cele obișnuite la nivelul întregii țări.

Luna august începe cu temperaturi mai ridicate

În săptămâna 3 – 10 august, temperaturile vor trece peste mediile normale în cea mai mare parte a României.

Cele mai accentuate creșteri sunt așteptate în vest și nord-vest, unde vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit.

Precipitațiile vor fi mai reduse în aceste regiuni, în timp ce în restul țării cantitățile de apă se vor menține aproape de nivelul normal pentru începutul lunii august.