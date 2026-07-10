Fenomenele meteo extreme devin tot mai frecvente, iar efectele încălzirii globale sunt deja resimțite. Climatologul ANM Roxana Bojariu avertizează că valurile de căldură sunt mai intense și apar mai des, în timp ce episoadele de ploi abundente pot deveni mai severe. Specialistul a explicat că schimbările observate în ultimii ani sunt legate de accelerarea încălzirii globale, iar Europa este una dintre zonele unde efectele sunt mai puternice decât media la nivel mondial.

„Avem de-a face cu accelerarea încălzirii globale, pentru că observăm aceste fenomene extreme, valurile de căldură și secetele care se extind, dar și incendiile de vegetație, din păcate, care sunt din ce în ce mai numeroase, mai extinse și, evident, avem și reversul medaliei. Pe de altă parte, precipitații foarte intense, cantități mari de precipitații în timp scurt, pentru că vorbim de o atmosferă mai caldă, care poate să conțină o cantitate sporită de vapori de apă”, a explicat Roxana Bojariu.

Climatologul ANM atrage atenția că Europa se încălzește într-un ritm mult mai rapid decât alte regiuni ale lumii, ceea ce favorizează apariția unor fenomene extreme mai puternice.

„În cazul special al Europei, avem de-a face cu o amplificare chiar mai mare decât media globală. Continentul european se încălzește cu peste de două ori mai mult decât media globală și evident că atunci și fenomenele extreme legate de această încălzire se manifestă și ele mult mai sever”, a spus aceasta.

„Vedem în ultimii ani, chiar în această vară, cum valorile de căldură se declanșează chiar mai devreme și cu o intensitate foarte mare”, a adăugat climatologul.

Roxana Bojariu susține că există în continuare posibilitatea apariției unor temperaturi istorice în lunile iulie și august, în contextul în care episoadele de caniculă sunt tot mai frecvente.

„Nu putem estima cu precizie foarte mare, mai ales dacă vorbim din punct de vedere climatologic, dar clar statisticile arată că probabilitatea de a avea valuri de căldură din ce în ce mai frecvente, mai intense, mai de durată, crește și rezultatul îl simțim deja”, a afirmat aceasta.

Specialistul spune că populația trebuie să țină cont de avertizările meteorologice și să își adapteze activitățile în perioadele cu temperaturi extreme.

Climatologul ANM explică faptul că adaptarea la noile condiții climatice trebuie făcută atât prin măsuri imediate, cât și prin soluții pe termen lung, mai ales în orașele mari.

„Ele pot fi pe termen scurt, sistemele de atenționare-avertizare de care trebuie să ținem cont, informațiile sunt foarte utile. Pe termen scurt să ne protejăm, limitându-ne activitățile în aer liber sau, în orice caz, adaptându-ne programul. Pe termen mediu și lung trebuie să ne adaptăm marile aglomerări urbane, mai ales pentru că acolo efectul se simte și mai tare. Stresul termic este amplificat de insula de căldură proprie a orașului”, a explicat Roxana Bojariu.

Potrivit climatologului, evoluția fenomenelor extreme depinde și de modul în care vor fi reduse emisiile la nivel global.

„În funcție și de cât ardem combustibilii fosili mai departe și de cât emitem în atmosferă. Depinde totuși și cât de mult se amplifică efectele, inclusiv în cazul valurilor de căldură și a episoadelor cu precipitații foarte abundente, care dau inundații rapide, cu probleme mari”, a declarat Bojariu.

„Într-o oarecare măsură, încetinirea acestui ritm de încălzire depinde de noi, ca societate globală. Depinde de noi, ca persoană, ca o comunitate locală în care ne aflăm. La nivel național, deci pe toate nivelurile, e nevoie de un efort de reducere. În paralel însă, pe lângă reducerea emisiilor, e esențial să ne adaptăm în marile aglomerări urbane, aducând mai mulți arbori, dar făcând-o cu inteligența naturii, adică acele specii care sunt potrivite locului”, a mai spus climatologul ANM.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru perioada 13 iulie – 10 august. Estimările meteorologilor arată că a doua jumătate a lunii iulie va fi caracterizată, în general, de temperaturi apropiate de cele normale, însă începutul lunii august ar putea aduce o încălzire în mai multe zone ale țării.

Cele mai mari abateri termice sunt așteptate în regiunile vestice și nord-vestice, unde valorile vor depăși mediile obișnuite pentru această perioadă. În privința ploilor, acestea vor varia de la o săptămână la alta, în funcție de regiune.

Potrivit prognozei ANM, în prima săptămână analizată, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul țării. În schimb, în zonele de est și sud-est, valorile termice se vor situa puțin sub mediile perioadei.

În celelalte regiuni, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Meteorologii estimează mai multe precipitații decât de obicei în jumătatea estică a României.

În vest și nord-vest, ploile vor fi mai reduse, iar în restul țării cantitățile de apă vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

Pentru ultima parte a lunii iulie, specialiștii estimează temperaturi apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Valorile ar putea fi ușor mai crescute în vestul țării, în timp ce în sud-est este posibil ca temperaturile să fie puțin mai scăzute față de mediile climatologice.

Regimul ploilor se va menține, în general, în limite normale, însă în nordul și estul României ar putea exista cantități de apă ușor mai mari.

În perioada 27 iulie – 3 august, vremea se va încălzi în special în jumătatea vestică a țării, unde temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele obișnuite.

În restul regiunilor, valorile termice se vor menține aproape de cele normale pentru această perioadă. Cantitățile de precipitații estimate de meteorologi vor fi apropiate de mediile specifice în toată țara.

În prima parte a lunii august, între 3 și 10 august, temperaturile vor urca peste valorile normale în cea mai mare parte a României.

Cele mai importante creșteri sunt prognozate în vest și nord-vest, în timp ce în sud-est vremea va rămâne apropiată de normal.

Meteorologii anunță mai puține precipitații în vestul și nord-vestul țării, iar în celelalte zone cantitățile de apă vor fi apropiate de cele obișnuite pentru începutul lunii august.