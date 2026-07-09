Vremea se schimbă radical în aproape toată țara, azi, 9 iulie. Meteorologii anunță o scădere bruscă a temperaturilor în regiunile sudice și sud-estice, dar și fenomene meteo extreme. Jumătate de Românie intră sub stăpânirea instabilității atmosferice, fiind așteptate vijelii, ploi torențiale și grindină.

Locuitorii din Muntenia, Dobrogea, precum și din vestul și sudul Moldovei trebuie să se pregătească pentru o după-amiază și o seară agitate. În aceste zone, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin averse torențiale și descărcări electrice intense.

„În Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, cu precădere după-amiaza și seara, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm).”

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.”

Cum va fi vremea în restul țării: temperaturi maxime de la 19 la 30 de grade În celelalte regiuni ale României, cerul va fi variabil, iar fenomenele severe se vor manifesta pe spații mult mai restrânse. Totuși, episoade scurte de instabilitate (cantități de apă de 5…15 l/mp și vânt de 40…45 km/h) pot apărea izolat în Transilvania, Oltenia, restul Moldovei și, pe arii foarte mici, în Crișana.

Temperaturile maxime vor fi în scădere accentuată în sudul și sud-estul teritoriului. La nivel național, valorile diurne vor oscila între o minimă de 19 grade în estul Transilvaniei și nord-vestul Moldovei, și o maximă ce va atinge 30 de grade în sudul Olteniei.

La noapte, termometrele vor indica valori cuprinse între 5…6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17…18 grade pe litoral. Pe arii restrânse se va semnala și ceață.

În Capitală, toamna își intră prematur în drepturi. Temperaturile vor scădea simțitor față de intervalul precedent, situându-se sub mediile multianuale specifice acestei perioade a anului.

Cerul va fi noros pe parcursul zilei, însă episoadele critice sunt așteptate după-amiaza și seara vor fi averse (5…8 l/mp și izolat posibil peste 15 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze în general de 40…45 km/h).

Meteorologii avertizează că instabilitatea se va menține și în primele ore ale nopții. Ulterior, cerul se va degaja, iar vântul va deveni moderat. Maxima termică în București nu va depăși 26…28 de grade, în timp ce minima va coborî până la 12…15 grade Celsius.