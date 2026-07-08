Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Meteorologii avertizează că urmează o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizată prin vijelii puternice, căderi de grindină și o scădere semnificativă a temperaturilor în mai multe regiuni.

România intră sub zodia capriciilor vremii. Pe parcursul zilei și la începutul nopții, norii vor pune stăpânire pe cer, aducând fenomene extreme. Vântul va sufla cu putere, iar în anumite zone vijeliile vor face prăpăd, în timp ce termometrele vor indica valori mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă.

Natura se dezlănțuie pe parcursul zilei, când instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în cea mai mare parte a teritoriului. Rafalele de vânt vor deveni extrem de violente.

„Pe parcursul zilei și la începutul nopții, vor fi înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze 50…70 km/h, iar pe arii restrânse de peste 80 km/h, dar și perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm)”, anunță meteorologii.

Pe lângă vijelii, norii de furtună vor descărca cantități uriașe de apă într-un timp record. Ploile torențiale pot provoca inundații locale rapide.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.” Abia spre noapte, atmosfera va începe să se calmeze treptat. Cerul se va degaja mai ales în vestul și nordul țării, însă episoadele de instabilitate vor mai rămâne active, local, în sud-est și pe arii restrânse în centru și în zonele montane.

Schimbarea radicală a vremii aduce și o răcorire bruscă a atmosferei, în special în jumătatea de nord și în centrul țării. Valorile termice vor fi în scădere mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, unde se vor situa sub cele specifice perioadei.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și în Maramureș, și 32…33 de grade în Muntenia și în Dobrogea continentală.

Naptea va aduce chiar atmosferă de toamnă în anumite depresiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 19…20 de grade pe litoral, unde aerul va rămâne ceva mai cald.

Nici bucureștenii nu vor scăpa de capriciile vremii. Deși prima parte a zilei va fi una călduroasă, atmosfera va deveni extrem de instabilă începând cu orele după-amiezii. Locuitorii Capitalei trebuie să se pregătească pentru fenomene electrice și vijelii.

„Vremea va fi călduroasă, dar va deveni instabilă începând cu orele după-amiezii și vor fi perioade cu intensificări ale vântului (viteze în general de 50…70 km/h), vijelii, averse (5…15 l/mp) și descărcări electrice”, conform prognozei de specialitate.

În ceea ce privește regimul termic din Capitală, temperatura maximă se va situa în jurul a 30 - 32 de grade Celsius, resimțindu-se un disconfort termic înainte de furtună, în timp ce minima nopții va coborî până la 15 - 17 grade.