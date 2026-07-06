Stațiunile din România în care turiștii scapă de arșiță. În iulie se anunță minime de doar 7 grade Celsius
- Mădălina Sfrijan
- 6 iulie 2026, 23:56
- Temperaturi scăzute și atmosfera perfectă pentru cei care caută o oază de răcoare. Predeal, orașul unde nopțile de iulie pot fi foarte reci
- Alte zone în care turiștii pot scăpa de caniculă
- Săptămâna 6 - 13 iulie: temperaturi apropiate de normal, dar cu mai puține ploi
- Săptămâna 13 - 20 iulie: vremea devine mai caldă, iar ploile vor fi rare
- Săptămâna 20 - 27 iulie: temperaturi peste medie și deficit de precipitații
Luna iulie este asociată, de obicei, cu zile fierbinți, caniculă și temperaturi care trec frecvent de pragul de 35 de grade Celsius. Totuși, nu toate regiunile României vor avea parte de o vară sufocantă. În zonele montane, vremea va avea un caracter complet diferit, cu nopți reci, ploi și valori termice mult mai scăzute. Potrivit prognozei AccuWeather, în unele stațiuni aflate la altitudine ridicată temperaturile minime pot ajunge în luna iulie până la aproximativ 7 grade Celsius.
Temperaturi scăzute și atmosfera perfectă pentru cei care caută o oază de răcoare. Predeal, orașul unde nopțile de iulie pot fi foarte reci
Orașul Predeal se află pe lista zonelor în care contrastul termic față de regiunile de câmpie va fi unul semnificativ. În timp ce în sudul României vor fi înregistrate temperaturi ridicate, în Predeal vremea va fi mult mai răcoroasă. Prin urmare, stațiunea montană va deveni un refugiu pentru turiștii care vor să evite canicula.
Estimările AccuWeather indică minime care pot coborî spre 7 grade Celsius în anumite nopți, iar temperaturile maxime vor fi, în general, mult mai blânde decât cele din orașele afectate de caniculă.
Pe timpul zilei, valorile termice vor fi potrivite pentru plimbări, drumeții și activități în aer liber.
Alte zone în care turiștii pot scăpa de caniculă
Stațiunea Predeal nu este singura zonă în care se vor înregistra temperaturi mai scăzute. Poiana Brașov, Păltiniș, Rânca, Bâlea Lac, Bușteni și Sinaia se află pe lista zonelor în care nopțile pot deveni reci chiar și în mijlocul verii.
În aceste regiuni sunt posibile și mai multe episoade de instabilitate atmosferică, cu averse apărute mai ales după-amiaza și seara.
Estimările meteorologice pentru perioade mai lungi pot suferi modificări, în funcție de evoluția atmosferică. Totuși, diferența dintre zonele montane și cele de câmpie va rămâne una semnificativă.
Săptămâna 6 - 13 iulie: temperaturi apropiate de normal, dar cu mai puține ploi
Valorile termice se vor menține, în general, în limitele normale pentru această perioadă a anului, fără diferențe importante față de mediile climatologice specifice lunii iulie.
În schimb, precipitațiile vor fi mai reduse decât de obicei în cea mai mare parte a țării, iar cel mai accentuat deficit este estimat în regiunile intracarpatice.
Săptămâna 13 - 20 iulie: vremea devine mai caldă, iar ploile vor fi rare
Temperaturile medii vor crește peste valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile României. Cele mai mari abateri termice sunt prognozate în vestul, nord-vestul și centrul țării.
Cantitățile de precipitații se vor menține sub nivelul normal la nivel național, ceea ce poate favoriza apariția unor perioade mai uscate.
Săptămâna 20 - 27 iulie: temperaturi peste medie și deficit de precipitații
Finalul lunii iulie va aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, mai ales în vestul și centrul țării, unde temperaturile vor depăși mediile climatologice.
Ploile vor continua să fie puține, iar cele mai importante abateri negative ale cantităților de precipitații sunt estimate în zonele intracarpatice.
Prognozele pentru următoarele săptămâni indică tendința generală a vremii, însă fenomenele de scurtă durată, precum furtunile puternice, vijeliile sau aversele torențiale, nu pot fi anticipate cu exactitate cu mult timp înainte.