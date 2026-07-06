Luna iulie este asociată, de obicei, cu zile fierbinți, caniculă și temperaturi care trec frecvent de pragul de 35 de grade Celsius. Totuși, nu toate regiunile României vor avea parte de o vară sufocantă. În zonele montane, vremea va avea un caracter complet diferit, cu nopți reci, ploi și valori termice mult mai scăzute. Potrivit prognozei AccuWeather, în unele stațiuni aflate la altitudine ridicată temperaturile minime pot ajunge în luna iulie până la aproximativ 7 grade Celsius.

Orașul Predeal se află pe lista zonelor în care contrastul termic față de regiunile de câmpie va fi unul semnificativ. În timp ce în sudul României vor fi înregistrate temperaturi ridicate, în Predeal vremea va fi mult mai răcoroasă. Prin urmare, stațiunea montană va deveni un refugiu pentru turiștii care vor să evite canicula.

Estimările AccuWeather indică minime care pot coborî spre 7 grade Celsius în anumite nopți, iar temperaturile maxime vor fi, în general, mult mai blânde decât cele din orașele afectate de caniculă.

Pe timpul zilei, valorile termice vor fi potrivite pentru plimbări, drumeții și activități în aer liber.

Stațiunea Predeal nu este singura zonă în care se vor înregistra temperaturi mai scăzute. Poiana Brașov, Păltiniș, Rânca, Bâlea Lac, Bușteni și Sinaia se află pe lista zonelor în care nopțile pot deveni reci chiar și în mijlocul verii.

În aceste regiuni sunt posibile și mai multe episoade de instabilitate atmosferică, cu averse apărute mai ales după-amiaza și seara.

Estimările meteorologice pentru perioade mai lungi pot suferi modificări, în funcție de evoluția atmosferică. Totuși, diferența dintre zonele montane și cele de câmpie va rămâne una semnificativă.

Valorile termice se vor menține, în general, în limitele normale pentru această perioadă a anului, fără diferențe importante față de mediile climatologice specifice lunii iulie.

În schimb, precipitațiile vor fi mai reduse decât de obicei în cea mai mare parte a țării, iar cel mai accentuat deficit este estimat în regiunile intracarpatice.

Temperaturile medii vor crește peste valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile României. Cele mai mari abateri termice sunt prognozate în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Cantitățile de precipitații se vor menține sub nivelul normal la nivel național, ceea ce poate favoriza apariția unor perioade mai uscate.

Finalul lunii iulie va aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, mai ales în vestul și centrul țării, unde temperaturile vor depăși mediile climatologice.

Ploile vor continua să fie puține, iar cele mai importante abateri negative ale cantităților de precipitații sunt estimate în zonele intracarpatice.

Prognozele pentru următoarele săptămâni indică tendința generală a vremii, însă fenomenele de scurtă durată, precum furtunile puternice, vijeliile sau aversele torențiale, nu pot fi anticipate cu exactitate cu mult timp înainte.