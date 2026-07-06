Vremea va fi ușor instabilă luni, 6 iulie 2026, în mai multe regiuni ale țării. Potrivit prognozei ANM, temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă, însă după-amiaza și noaptea sunt așteptate ploi, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Cerul va fi variabil, dar pe parcursul după-amiezii și în timpul nopții norii se vor accentua temporar. Sunt prognozate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș și în cea mai mare parte a Transilvaniei.

Ploile își vor face apariția local și în Muntenia, iar pe suprafețe mai restrânse vor fi prezente și în restul regiunilor. Cantitățile de apă pot ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20-30 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări temporare la munte, în special la altitudini mari. Rafale de 40-60 km/h pot apărea și în celelalte zone, în special în timpul ploilor. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii iulie. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 32 de grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî până la 9 grade în estul Transilvaniei și vor ajunge la aproximativ 22 de grade pe litoral.

În Capitală, ziua de luni va aduce vreme călduroasă. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe, cu acumulări de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 31 de grade Celsius, iar minima se va situa între 15 și 18 grade.

Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în jumătatea de est a țării, potrivit estimărilor meteorologilor. În restul regiunilor, valorile termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru începutul lunii iulie.

La capitolul precipitații, ploile vor fi mai puține decât în mod normal în vestul țării. În celelalte zone, cantitățile de apă estimate vor fi apropiate de mediile specifice acestei săptămâni.