Vremea

Prognoza meteo, 5 iulie. Final de weekend cu vreme instabilă. Unde se vor înregistra ploi abundente

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Prognoza meteo, 5 iulie. Final de weekend cu vreme instabilă. Unde se vor înregistra ploi abundentePloaie. Sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Vremea se va menține apropiată de normalul perioadei duminică, cu temperaturi specifice începutului de iulie, însă în mai multe zone ale țării sunt prognozate ploi și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare în anumite regiuni, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 5 iulie. Ploi la munte și în mai multe regiuni ale țării

Cerul va fi variabil, dar temporar vor apărea înnorări, în special în zonele montane și în Maramureș, unde sunt așteptate local averse în general slabe cantitativ și descărcări electrice. Izolat, astfel de fenomene se pot semnala și în restul regiunilor.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5–10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei va avea unele intensificări în Banat, Oltenia și pe crestele Carpaților Meridionali. Rafale de 40–60 km/h pot apărea izolat și în Muntenia, Dobrogea, Moldova și Transilvania.

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Ploaie. Sursa foto: Pixabay

Temperaturile maxime ajung până la 31 de grade

Valorile termice se vor încadra în limite normale pentru această perioadă. Temperaturile maxime vor porni de la 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și vor ajunge până la 31 de grade în Banat și Oltenia.

Minimele vor fi cuprinse între 6 grade în estul Transilvaniei și aproximativ 20 de grade pe litoral.

Prognoza meteo pentru București

În Capitală, vremea se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile înnorări și averse slabe.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la 28–29 de grade. Minima nopții va fi cuprinsă între 14 și 16 grade.

Cum va fi vremea în intervalul 6-13 iulie

Conform estimărilor meteorologilor, temperaturile vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice acestei perioade în jumătatea estică a țării. În restul regiunilor, valorile termice se vor menține în jurul mediilor normale.

În privința precipitațiilor, regimul pluviometric va fi deficitar în vestul țării, unde sunt așteptate mai puține ploi decât de obicei. În celelalte zone, cantitățile de apă vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

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