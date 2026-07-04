Vremea

Noi avertizări de la ANM. Capitala și mai multe județe, sub cod galben de vijelii

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Noi avertizări de la ANM. Capitala și mai multe județe, sub cod galben de vijeliiVijelie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Elena Mateescu, directoarea generală a Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că mai multe regiuni ale țării se află sâmbătă, 4 iulie, sub avertizări cod galben de instabilitate atmosferică, însoțită de vijelii, averse torențiale și descărcări electrice.

Coduri galbene de la ANM pentru Capitală și mai multe județe

„Până la ora 20 vorbim de o atenționare meteorologică de cod galben pentru județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov și municipiul București.

Vorbim de instabilitate atmosferică, caracterizată de rafale de 50-70 km pe oră și cantități de apă care, pe secvențe scurte de timp, pot cumula valori de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat.

Din punct de vedere termic, astăzi o maximă care nu va depăși 29-30 de grade în partea de sud-vest a țării, chiar și în Capitală, 28-29 de grade”, anunță Elena Mateescu, pentru RTV.

Până la ora 23, un alt cod galben va viza sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, dar și Carpații Meridionali și de Curbură. Avertizarea este valabilă pentru intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km pe oră.

Când se îndreaptă vremea

Potrivit directoarei ANM, duminică vremea se va mai calma, însă de săptămâna viitoare sunt așteptate noi perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, grindină și vijelii. Temperaturile se vor menține în general apropiate de normele climatologice ale perioadei.

termometru vreme

Sursă foto: Pixabay.com

„Mâine, valorile de temperaturi se vor situa în jurul datei specifice din calendar, cu un ecart între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la cel mult 30-31 de grade în Banat și în Oltenia, de asemenea 28-29 de grade în Capitală. Vor mai fi posibile mâine ploi slabe cantitativ, în special la munte, dar și în zona Maramureșului”, a spus Elena Mateescu.

Prognoza ANM pentru săptămâna viitoare nu e îmbucurătoare

„Și dacă mâine, așa cum menționam, ploi slabe cantitativ, este posibil ca săptămâna viitoare cel puțin discutăm din nou de fenomene de instabilitate care să fie caracterizate prin vijelii, grindină și cantități de apă pe secvențe scurte de timp de 10-15 litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, chiar 20-30 de litri pe metru pătrat, iar temperaturile maxime, cu mici variații de la o zi la alta, între 23 până la 30-32 de grade, cu 30 de grade în Capitală”.

Specialiștii recomandă prudență sporită în zonele afectate de codul galben, mai ales în zonele cu risc de acumulare rapidă a apei și vijelii puternice.

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