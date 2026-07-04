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ANM anunță cod galben de vreme rea în București. Furtuni și ploi torențiale în Capitală, sâmbătă

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ANM anunță cod galben de vreme rea în București. Furtuni și ploi torențiale în Capitală, sâmbătăfurtună București / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat noi perioade de furtuni și ploi torențiale în București sâmbătă. S-a emis și un cod galben de instabilitate atmosferică pentru Capitală.

ANM anunță cod galben de vreme rea în București

Bucureștenii trebuie să se pregătească pentru o zi cu vreme instabilă și precipitații abundente. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că sâmbătă vor fi noi perioade cu vijelii, ploi torențiale și chiar grindină de mici dimensiuni în Capitală.

Potrivit ANM, temperaturile înregistrate sâmbătă în București vor scădea față de ziua precedentă.

În intervalul orar 10:00 – 23:00, „valorile termice vor scădea față de ziua precedentă.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse torențiale (cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni”.

Cât de cald va fi sâmbătă în Capitală

„Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade”, precizează meteorologii.

În intervalul orar 10 – 20, „pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni”.

metrou inundatii

metrou inundatii. Sursa foto: Captură video

Alertă privitoare la circulație de la ANM

Specialiștii ANM atrag atenția că averse torențiale pot provoca acumulări rapide de apă pe șosele, iar vijeliile și grindina de mici dimensiuni pot crea probleme locale.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic și evitarea zonelor cu arbori bătrâni sau construcții fragile în timpul manifestărilor de instabilitate atmosferică.

Vremea capricioasă din ultimele zile continuă să afecteze Capitala, alternând între perioade călduroase și episoade violente de instabilitate.

Reamintim că ultima furtună din București, cea din noaptea de miercuri spre joi, a produs un adevărat haos în Capitală. Stația de metrou de la Piața Victoriei a fost închisă din cauza inundațiilor, iar circulația a fost complet dată peste cap, mai ales în pasajele subterane.

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