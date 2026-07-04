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Șefa ANM a anunțat când se întorc temperaturile de vară. Vestea așteptată de românii care se pregătesc de vacanță

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Șefa ANM a anunțat când se întorc temperaturile de vară. Vestea așteptată de românii care se pregătesc de vacanțăcanicula-furtuna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

După episoadele de vreme severă din ultimele zile, temperaturile vor continua să fie mai scăzute decât cele normale pentru luna iulie. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că vremea va rămâne răcoroasă și săptămâna viitoare, cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă a verii.

Vreme neobișnuită în luna iulie. Șefa ANM spune când se întorc temperaturile de vară

Potrivit meteorologului, valorile termice ar urma să crească începând din 13 iulie.

„Săptămâna viitoare ne așteptăm la temperaturi cuprinse între 22-23 de grade Celsius. Din 13 iulie așteptăm, așa cum arată datele, o creștere a valorilor de temperatură”, a declarat Elena Mateescu, șefa ANM.

Potrivit prognozei meteorologilor, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în jumătatea estică a țării. În celelalte regiuni, temperaturile vor fi apropiate de mediile obișnuite.

În ceea ce privește ploile, acestea vor fi mai puține decât în mod normal în vestul țării, în timp ce în restul regiunilor cantitățile de precipitații se vor apropia de valorile specifice perioadei.

Ploaie

Ploaie. Sursa foto: Freepik

Vremea se încălzește după 13 iulie

În intervalul 13-20 iulie, temperaturile vor începe să crească, iar vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Cele mai mari abateri termice pozitive sunt așteptate în vestul țării.

Totodată, meteorologii estimează că ploile vor fi mai puține la nivel național, deficitul de precipitații fiind mai accentuat în regiunile intracarpatice.

Finalul lunii iulie aduce temperaturi peste normal

În săptămâna 20-27 iulie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale, în special în vestul țării. Regimul pluviometric va rămâne deficitar în zonele intracarpatice, iar în restul teritoriului se va menține aproape de valorile obișnuite.

Pentru perioada 27 iulie – 3 august, meteorologii estimează o vreme mai caldă decât normalul perioadei în toate regiunile. Cele mai ridicate temperaturi, raportat la mediile climatologice, sunt așteptate tot în vestul României.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor mai reduse în zonele centrale, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale pentru începutul lunii august.

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