Vremea în schimbare pe întreg teritoriul României în următoarele 24 de ore. Meteorologii anunță o scădere a valorilor termice, care se vor apropia de normele specifice acestei perioade calendaristice în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin ploi, descărcări electrice și intensificări susținute ale vântului.

În regiunea Munteniei, cu precădere pe parcursul zilei, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate. Local, locuitorii din aceste zone trebuie să se aștepte la perioade prelungite cu averse și fenomene electrice.

Cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…30 l/mp. Vor fi condiții de grindină. În restul țării, aspectul vremii va fi ceva mai blând, cu un cer variabil. Totuși, fenomenele de instabilitate atmosferică nu sunt complet excluse, însă se vor manifesta doar pe arii izolate, în special în regiunile montane.

Vântul va deveni un factor de interes pe parcursul întregii zile în majoritatea regiunilor administrative, unde vitezele la rafală vor atinge în general 45…50 km/h. Intensificări mult mai susținute sunt prognozate în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, precum și în nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei. În aceste sectoare, rafalele vor depăși praguri destul de mari, situându-se între 50…70 km/h.

Din punct de vedere termic, maximele la nivel național se vor încadra între 22 de grade în Transilvania și 30 de grade în Oltenia. Pe parcursul nopții, minimele vor coborî până la 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor înregistra valori de până la 20 de grade.

În Capitală, regimul termic va marca o scădere față de intervalul precedent. Pe parcursul zilei, bucureștenii vor avea parte de un cer cu înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40…50 km/h. Cantitățile de apă estimate pentru zona urbană vor fi în general de 5…15 l/mp, iar temperatura maximă se va opri în jurul valorii de 25 de grade.

Odată cu lăsarea nopții, cerul va deveni variabil în București, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va coborî spre 15…16 grade, iar în zonele preorășenești se va resimți o răcoare mai accentuată, termometrele indicând o minimă de 13 grade.