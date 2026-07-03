Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până sâmbătă seara. Capitala va fi afectată de episoade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, iar temperaturile vor scădea semnificativ față de ziua de vineri.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 3 iulie, ora 10:00 – 4 iulie, ora 10:00, vremea va fi în general instabilă.

Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar în special în a doua parte a zilei de vineri și în cursul nopții sunt așteptate averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h.

Cantitățile de apă vor ajunge la 5-15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20 l/mp.

Temperatura maximă va urca până la aproximativ 32 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între 17 și 18 grade.

Meteorologii anunță că, în intervalul 4 iulie, ora 10:00 – ora 23:00, valorile termice vor scădea considerabil față de ziua precedentă.

Cerul va rămâne variabil, cu înnorări temporar accentuate, iar pe parcursul zilei sunt prognozate noi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-50 km/h.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5-15 l/mp, iar temperatura maximă nu va mai depăși 24-25 de grade Celsius, cu aproximativ 7-8 grade mai puțin decât în ziua de vineri.

Capitala se află vineri sub două avertizări Cod galben emise de ANM.

Prima este valabilă în intervalul 10:00-17:00 și vizează instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, vijelii, intensificări ale vântului și grindină de mici, dar posibil și medii dimensiuni.

A doua avertizare intră în vigoare vineri, la ora 17:00, și rămâne valabilă până sâmbătă, la ora 8:00, când sunt prognozate noi episoade de vreme severă.

Pe lângă București, ANM a emis avertizări Cod galben pentru mai multe regiuni ale țării.

În intervalul 3 iulie, ora 17:00 – 4 iulie, ora 8:00, vor fi afectate sudul și estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a Moldovei, unde sunt așteptate ploi torențiale, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, descărcări electrice și grindină. Local, cantitățile de apă pot depăși 30 l/mp.

De asemenea, sâmbătă, între orele 8:00 și 23:00, va fi în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei, unde rafalele vor atinge 50-70 km/h.