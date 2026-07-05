Toamna anului 2026 ar putea începe cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, potrivit estimărilor AccuWeather. Prognoza extinsă pentru Europa indică o lună septembrie cu valori apropiate de cele de vară în primele săptămâni, urmată de o scădere treptată a temperaturilor spre finalul lunii și pe parcursul lunii octombrie.

Conform datelor AccuWeather, luna septembrie 2026 va aduce în Europa temperaturi maxime cuprinse între aproximativ 17 și 25 de grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor varia între 6 și 13 grade.

Media estimată pentru luna septembrie este de aproximativ 21 de grade ziua și 11 grade pe timpul nopții, ceea ce indică o vreme mai degrabă blândă pentru începutul toamnei.

Primele zile ale lunii vor păstra un aspect de sfârșit de vară. Prognoza arată temperaturi de 22-23 de grade între 1 și 5 septembrie, cu mult soare și doar perioade cu nori. Între 10 și 12 septembrie, valorile ar putea urca din nou, ajungând la 24-25 de grade Celsius.

După jumătatea lunii, vremea devine mai schimbătoare. În jurul datelor de 13-16 septembrie sunt indicate episoade cu ploi și furtuni, iar temperaturile scad spre 20-21 de grade.

Ultima parte a lunii septembrie marchează o răcire mai evidentă. În perioada 23-28 septembrie, maximele estimate sunt cuprinse între 18 și 19 grade Celsius, iar nopțile devin mai reci, cu valori care pot coborî spre 8-11 grade.

Ultimele zile ale lunii ar putea aduce o ușoară revenire, cu maxime în jur de 20 de grade Celsius.

Potrivit prognozei AccuWeather, luna octombrie 2026 ar urma să înceapă cu temperaturi peste media obișnuită pentru mijlocul toamnei.

Estimările arată maxime între 17 și 20 de grade Celsius și minime între 6 și 11 grade. Media lunară este estimată la aproximativ 19 grade ziua și 9 grade noaptea.

Primele zile ale lunii octombrie vor avea temperaturi de aproximativ 20 de grade Celsius, însă după prima săptămână valorile vor intra pe un trend descendent.

În a doua jumătate a lunii octombrie, temperaturile vor scădea treptat. Prognoza indică maxime de 14-15 grade în jurul mijlocului lunii, iar spre finalul lui octombrie valorile ar putea coborî la 12-13 grade Celsius în timpul zilei.

Nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime estimate de 6-8 grade Celsius.

Estimările sezoniere oferă o imagine generală asupra tendinței vremii, însă prognozele pe termen lung pot fi ajustate pe măsură ce perioada analizată se apropie. Datele actuale indică o toamnă 2026 cu un început cald în Europa și o tranziție treptată spre temperaturi specifice sezonului în luna octombrie.