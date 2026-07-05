Prognoza meteo pentru Capitală. Bucureștenii nu scapă de ploi

Vremea se încălzește duminică în București, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât cele înregistrate în ziua precedentă. Potrivit prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), maxima zilei va ajunge la aproximativ 28-29 de grade Celsius.

Pe parcursul intervalului 12:00-21:00, cerul va fi schimbător, iar în a doua parte a zilei sunt posibile perioade cu înnorări accentuate. Izolat, pot apărea ploi de scurtă durată, însă cantitățile de apă vor fi reduse, fiind estimate acumulări de 1 până la 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, iar condițiile meteo nu impun emiterea unor alerte pentru Capitală.

Meteorologii anunță că, pentru București, nu sunt valabile informări, atenționări sau avertizări de vreme severă. Prognoza ar putea fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor atmosferice din următoarele ore.

Temperaturile vor fi ușor mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în jumătatea de est a țării, în timp ce în celelalte regiuni valorile termice se vor menține, în general, în limitele normale ale începutului de iulie.

În privința precipitațiilor, meteorologii estimează un deficit de ploi în vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea cantități apropiate de mediile specifice perioadei.

Vremea va deveni mai caldă decât în mod normal în cea mai mare parte a României, iar cele mai mari diferențe față de valorile obișnuite sunt așteptate în vestul țării.

Ploile vor fi mai puține decât ar fi normal pentru această perioadă în toate regiunile, însă deficitul de precipitații va fi mai accentuat în zonele intracarpatice.

Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate abateri față de mediile normale sunt prognozate în special în regiunile vestice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități de apă sub cele normale în zonele intracarpatice. În restul țării, regimul pluviometric se va menține apropiat de valorile specifice intervalului.