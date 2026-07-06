Canicula se retrage. ANM a anunțat de când se răcește vremea

Prognoza meteo emisă de ANM pentru luni, 6 iulie 2026, arată că vremea va fi ușor instabilă în numeroase regiuni ale țării, cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Meteorologii au anunțat că episoadele de instabilitate atmosferică vor continua și în următoarele zile, iar spre mijlocul săptămânii temperaturile vor scădea în multe zone.

ANM a anunțat că, luni, cerul va fi variabil, însă în cursul după-amiezii și pe timpul nopții vor apărea înnorări temporar accentuate. Sunt așteptate perioade cu averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și pe arii restrânse în celelalte regiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 10-15 l/mp, iar izolat pot depăși 20-30 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare la munte, dar și în restul țării, în special în timpul ploilor, cu rafale de 40-60 km/h. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În unele zone se va forma ceață.

În București, vremea va rămâne călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și posibile averse slabe după-amiaza și seara. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 31 de grade. Minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.

Potrivit prognozei ANM, marți vremea va rămâne ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru începutul lunii iulie.

Vor fi averse și descărcări electrice local în vestul, nordul, centrul și sud-estul țării, iar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Ploile vor putea avea caracter torențial, iar izolat se pot acumula peste 20-30 l/mp. La munte, în special pe creste, rafalele de vânt vor atinge 70-90 km/h. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade.

Miercuri, vremea va deveni în general instabilă. Sunt prognozate perioade cu ploi, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, pe alocuri, grindină în nordul, nord-estul și centrul țării, iar după-amiaza și noaptea și în vest, est și sud-est. Cantitățile de apă pot ajunge local la 15-20 l/mp și izolat la peste 30-40 l/mp. Temperaturile maxime vor varia între 20 de grade în nord-estul Transilvaniei și 33 de grade în Dobrogea continentală.

În Capitală, marți sunt estimate temperaturi de 30-32 de grade, iar după-amiaza și seara sunt posibile averse slabe și descărcări electrice. Miercuri, instabilitatea atmosferică se va accentua, cu averse, descărcări electrice și rafale de 40-50 km/h. Temperatura maximă va fi de 29-31 de grade.

ANM a anunțat că joi vremea va rămâne instabilă mai ales în zonele de deal și de munte, precum și în centrul, estul și sud-sud-estul țării.

Valorile termice vor scădea în cea mai mare parte a țării, iar maximele se vor situa între 19 grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sudul Olteniei. În București, temperatura maximă va fi în jur de 25 de grade, iar pe parcursul zilei sunt așteptate averse și descărcări electrice.

Estimarea ANM pentru intervalul 6 iulie - 3 august, realizată pe baza datelor ECMWF, indică faptul că în săptămâna 6-13 iulie valorile termice vor fi ușor sub cele normale în jumătatea estică a țării, iar în rest se vor menține apropiate de media perioadei. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest și apropiat de normal în celelalte regiuni.

După 13 iulie, temperaturile medii vor depăși valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, în special în vest. În același timp, precipitațiile vor fi deficitare la nivel național, mai ales în regiunile intracarpatice.

Pentru finalul lunii iulie și începutul lunii august, ANM estimează temperaturi peste normal în toată România, cu cele mai ridicate abateri în vestul țării.