Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pregătește schimbarea modului în care sunt programate trenurile în România, prin introducerea unui sistem de circulație la intervale regulate. Conceptul, cunoscut drept „mers de tren cadențat”, ar urma să fie aplicat în special în zonele din jurul marilor orașe, pentru a facilita naveta și călătoriile frecvente.

Înainte de stabilirea numărului de trenuri și a intervalelor dintre curse, autoritățile vor să afle mai exact cum circulă populația în prezent. ARF a lansat, în acest scop, un studiu național privind mobilitatea, iar românii sunt invitați să participe la un chestionar online.

Sistemul presupune stabilirea unor ore de plecare repetitive, la intervale ușor de anticipat. De exemplu, în locul unui program cu ore diferite de la o cursă la alta, trenurile ar putea pleca la fiecare 30, 60 sau 120 de minute, în funcție de cererea de transport.

Scopul este ca pasagerii să poată memora mai ușor programul și să își organizeze deplasările fără să consulte de fiecare dată orarul. ARF urmărește astfel să creeze servicii feroviare mai previzibile în jurul marilor centre urbane și pe anumite legături dintre acestea.

Studiul de mobilitate este destinat tuturor persoanelor, indiferent dacă folosesc trenul, autoturismul, avionul sau alte mijloace de transport. Informațiile colectate vor fi analizate pentru a determina unde există cea mai mare cerere de transport și ce frecvență sau capacitate ar trebui să aibă viitoarele servicii feroviare.

Chestionarul este anonim și necesită aproximativ 10-12 minute pentru completare.

Colectarea datelor se va desfășura în două perioade, astfel încât cercetarea să surprindă diferențele dintre perioadele cu trafic mai intens și cele de extrasezon. Prima etapă are loc în august și septembrie 2026, iar cea de-a doua este programată între octombrie 2026 și februarie 2027.

Rezultatele vor fi folosite și pentru actualizarea Modelului Feroviar de Transport și pentru fundamentarea viitoarelor investiții în infrastructura feroviară.

În luna iulie, ARF a semnat contractul pentru serviciile necesare proiectului cu asocierea TTL Planning SRL din România și Systra SA din Franța.

Programul urmărește să stabilească modul în care trenurile de navetă și cele pentru distanțe scurte pot fi conectate mai eficient cu serviciile feroviare pe distanțe medii și lungi. Proiectul beneficiază de cofinanțare europeană, are o valoare de peste 10 milioane de lei și se va desfășura pe o perioadă de 24 de luni.

Pe lista zonelor analizate se află București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Brașov, Galați, Ploiești, Oradea, Brăila, Arad, Pitești și Sibiu.

Sunt incluse, de asemenea, Bacău, Suceava, Târgu Mureș, Baia Mare, Buzău, Botoșani, Satu Mare, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Piatra Neamț, Bistrița, Târgu Jiu, Târgoviște, Deva, Focșani, Tulcea, Alba Iulia, Slatina, Vaslui, Reșița, Călărași, Giurgiu, Zalău, Sfântu Gheorghe, Slobozia, Alexandria și Miercurea Ciuc.

Implementarea efectivă a noului sistem va depinde de rezultatele studiului și de stabilirea necesarului de transport pentru fiecare zonă analizată.