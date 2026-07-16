Circulație feroviară restricționată între București și Constanța

Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. anunță că circulația trenurilor pe firul I al tronsonului Lehliu – Sărulești, din cadrul Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, pe relația București-Constanța, a fost suspendată temporar joi dimineață, în urma unei avarii produse la linia de contact.

Potrivit companiei CFR S.A., incidentul feroviar s-a produs în jurul orei 10:10, când infrastructura de alimentare cu energie electrică a fost afectată de locomotiva trenului IC 538, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A.

Pentru intervenția rapidă în zona afectată, echipa de specialitate a CFR a fost mobilizată imediat.

Astfel, la ora 10:15, personalul tehnic a plecat din stația CF Lehliu către locul incidentului pentru evaluarea pagubelor și începerea lucrărilor de remediere.

Linia de contact reprezintă infrastructura care alimentează cu energie electrică locomotivele și trenurile electrice, astfel încât avarierea acesteia impune oprirea circulației pe sectorul afectat până la finalizarea reparațiilor.

În vederea eliberării tronsonului și retragerii garniturii IC 538, CFR va trimite în zonă o locomotivă diesel de ajutor, care va tracta trenul din perimetrul în care s-a produs incidentul.

În același timp, compania CFR S.A. precizează că traficul feroviar nu a fost complet întrerupt.

Circulația trenurilor continuă să se desfășoare în condiții normale de siguranță pe firul II al distanței Lehliu – Sărulești, ceea ce permite menținerea legăturilor feroviare pe acest sector. Dar, din cauza defecțiunii și a circulației pe un singur fir, sunt posibile întârzieri pentru unele garnituri de tren.

Reprezentanții CFR transmit că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunii și reluarea circulației în condiții normale.

„Echipele de specialitate ale CFR S.A. depun toate eforturile pentru remedierea liniei de contact şi redeschiderea firului I în condiţii de siguranţă, în cel mai scurt timp posibil”, a transmis compania.