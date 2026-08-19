Decretul 770 din octombrie 1966, prin care Nicolae Ceaușescu creștea „producția de forță de muncă” prin interzicerea avorturilor, a fost monstrul care a născut alți monștrii. Avorturile ilegale făcute în condiții insalubre de persoane fără nici o pregătire medicală, zeci de mii de copii nedoriți, abandonați pe stradă, unii cu handicap grav, aziluri/orfelinate mizere, unde statul nu mai făcea față să îi îngrijească, cotroale degradante făcute în licee, fabrici, pentru depistarea femeilor însărcinate, o plasă de informatori care își spionau apropiații pentru a-i turna la Miliție dacă le rămânea gravidă fata sau nevasta.

O să intru direct la subiect, avorturile ilegale. Combaterea lor era, după mine, cu mintea de acum, normală. Cei care se pretau la asta, fără a fi doctori, erau criminali, iar femeile supuse la acele tratamente erau expuse nu doar riscurilor penale, ci, mai grav, celor de sănătate.

Prezint azi un remember, o anchetă oarecare, din sutele care în acele vremuri, despre moartea unei fete aflată la adolescență. Din relatare lipsește, evident, doar suntem în anul 1970, motivul avortului. Ce șansă avea fata respectivă, Ana Tescar, să își aleagă drumul, dacă ar fi vrut să nu păstreze copilu? Niciuna. Femeie sănătoasă, copil dezvoltat normal, nimic nu justifica întreruperea sarcinii, potrivit legii.

Apoi, de ce a ajuns la o femeie de serviciu care se prezenta doctoriță? Pentru că nu avea unde să meargă. Alegerea căii întreruperii sarcinii însemna automat apucarea pe calea interlopă, pentru că nu exista alta. Puteai nimeri la un cadru medical care-și risca libertatea pentru niște bani sau...

Material de I. Petria, apărut în Pentru Socialism – organ al Comitetului Judeșean Maramureș și al Consiliului Popular Județean, în 18 ianuarie 1970

În după-amiaza zilei de 25 noiembrie1969, în cătunul Aspra, aparținător comunei Vima Mică, a decedat tînăra Ana Tecar în vîrstă de 15 ani.

Medicii au stabilit că moartea se datorește unei septicemii provocată de un avort empiric. Ana era fiica soților Ioan și Maria Tecar, din cătunul Aspra. Avînd familie numeroasă, în urmă cu patru ani, părinții au încredințat-o pe Ana familiei Marc din cătunul Dealul Corbului, să lucreze.

Fată harnică, Ana o ajuta pe stăpina sa la treburile gospodărești. Vara, de obicei, pășuna vitele în hotarul satului. Aici, în împrejurări necunoscute, fata a rămas însărcinată.

Un timp nu a spus la nimeni o vorbă. Ulterior însă s-a destăinuit stăpînei sale Rozalia Marc. Alarmată, aceasta a dat fuga la Aspra, la părinții fetei și le-a spus crudul adevăr. Puși în fața acestei situații, Maria și Ioan Tecar au uitat că sunt părinții Anei.

Riposta lor, de neînțeles pentru noi toți, a fost lapidară și plină de cruzimi: „Noi n-o putem primi in halul ăsta acasă. De ce n-ați avut grijă de ea?“ Iată ușurința cu care au căutat să rezolve o problemă spinoasă de viață părinții unei copile de 15 ani pe care ei înșiși au înstrăinat-o de acasă!...

... Rozalia Marc s-a reîntors acasă unde a povestit cazul vecinei sale Viorica Oros. „Sfătuiește-mă cum să ies din încurcătura asta”, a rugat-o pe vecină.

— Nu trebuie să te frămînți atît dragă Rozalie — i-a răspuns Viorica Oros și a continuat: eu am o cumătră la Baia Mare. Asta cunoaște un doctor care ar putea s-o ajute pe fată să scape de sarcină. Uite, ca să vezi că vreausă te ajut, am să vin cu tine la Baia Mare...

... În dimineața zilei de 15 noiembrie însoțite de minora Ana Tecar, au poposit la Baia Mare. Pe cumătră —Florica Tătăran — au găsit-o la Creșa de copii de pe bulevardul București. Aceasta a fost pusă în temă și după ce a dat un telefon „undeva“ la o „doctoriță”, le-a invitat pe cele trei femei la ea acasă.

A doua zi în zori, la locuința Floricăi Tătăran s-a prezentat „doctorița“ Rozalia Chiuian, femeie de serviciu la Școala generală nr. 3 din cartierul Prefabricate.

Aceasta a luat-o de mînă pe minoră și a dus-o la locuința ei. În aceeași zi „doctorița“ a provocat Anei Tecar empiricul și criminalul avort.

Timp de trei zile pacienta a rămas „spitalizată“ la domiciliul Rozaliei Chiuian. În ziua de 19 noiembrie Ana a achitat „binefăcătoarei“ sale suma de 500 lei și a plecat cu autobuzul spre casă.

Din Copalnic Mănăștur pînă la Dealul Corbului, cale de peste 10 km, a parcurs drumul pe jos. Seara, frîntă de oboseală și bolnavă, a ajuns în casa stăpinei.

Cum a intrat în casă s-a plîns că are dureri, temperatură etc.

— Nu le lua în seamă, a sfătuit-o Rozalia Marc. Ce a fost greu a trecut. Așa e totdeauna după treburi c-astea.

Nu de asemenea sfaturi avea însă nevoie Ana, ci de intervenția medicului.. Dovadă, a doua zi starea sănătății s-a înrăutățit. Dar nici în ziua aceea Rozalia Marc nu a apelat la medic, ci s-a mulțumit doar să anunțe din nou părinții Anei, să vină să-și ducă fata acasă.

În ziua de 21 noiembrie soții Tecar au dus-o pe Ana acasă la Aspra. Timp de patru zile fata, cărora ei i-au dat viață, s-a zbătut între viață și moarte, dar nici unul din părinți n-a găsit suficientă tărie să se debaraseze de prejudecăți și să cheme la căpătîiul bolnavei un medic.

Ignoranță? Îngustime sufletească? Lașitate? E greu acum de știut care dintre aceste atribute au închistat inimile soților Tecar.

În ziua de 25 noiembrie, cînd fost anunțată salvarea și cind medicul se pregătea să pornească spre patul bolnavei, Ana a decedat...

„Extinzîndu-se cercetările — ne-a spus procurorul Vasile Pop, criminalist șef la Procuratura județeană Maramureș — s-a stabilit că Rozalia Chiuian a mai provocat întreruperi de sarcini și la alte femei. Pentru faptele sale, autoarea avortului criminal, prin care și-a pierdut viața tînăra Ana Tecar, a fost arestată și deferită justiției. Pe banca acuzării, alături de ea, va sta și Florica Tătăran în calitate de complice.”

În ce privește pe Rozalia Marc, Viorica Oros și soții Maria și Ioan Tecar, ne permitem o mică divagațiune. Este adevărat că în fața legii penale ei sunt absolviți de vină. În fața legii nescrise a moralei însă, nu pot fi nicidecum absolviți. Opinia publică îi acuză de complicitate la crimă, îi acuză pentru pasivitatea de care au dat dovadă atunci cînd mai existau încă șanse de succes pentru salvarea vieții unui copil de 15 ani.