Un alt supercar american în Colecția „SuperMașini Sport”: Dodge Viper SRT. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri!

Dodge Viper SRT, modelul proiectat pentru a readuce la viața spiritul mașinilor clasice americane supranumite “muscle cars”, este în prim planul numărului 12 al colecției „SuperMașini Sport”. Debutul său oficial a avut loc în 1991, la Salonul Auto de la Detroit, iar de atunci, Viper a devenit un simbol al puterii și al performanței. De-a lungul anilor, a cunoscut diverse evoluții, fiecare aducând cu sine îmbunătățiri tehnice și rafinament în materie de design. Versiunea SRT (Street and Racing Technology) reprezintă culmea a zeci de ani de inovație și dedicare față de excelența în inginerie.

Dodge Viper a lăsat o amprentă proprie asupra culturii automobilistice. Cu prezența sa impunătoare și performanțele excepționale, a fost o alegere populară printre iubitorii de supermașini și pasionații de viteză. S-a remarcat și în lumea curselor, participând la diverse competiții și demonstrându-și capacitățile pe circuitele din întreaga lume. Producția sa a încetat în 2017, dar modelul dăinuie prin prezența sa pe șosea și prin statutul de clasic-modern în istoria automobilismului.

Viteza maximă, situată în jurul valorii de 330 de kilometri pe oră, este una dintre caracteristicile distinctive ale modelului Dodge Viper SRT, plasându-l printre cele mai rapide mașini de pe piață. În plus, are nevoie de doar 3,5 secunde pentru a accelera de la 0 la 100 de km/h, oferind o experiență de conducere palpitantă.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

· Macheta metalică Dodge Viper SRT - o replică oficială a mașinii

· Revista dedicată cu informații despre impresionantul supercar american

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

· Numărul 13 – 03 septembrie 2026: Bugatti Chiron – mașina care forțează limitele

· Numărul 14 – 17 septembrie 2026: Pagani Huayra – o capodoperă pe roți

· Numărul 15 – 01 octombrie 2026: Chevrolet Corvette C3 – un simbol al supersportivelor clasice.

Găsești numărul 12 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 20 august, la prețul de 59,99 lei.

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