Luigi Mangione ar fi privit uciderea directorului UnitedHealthcare Brian Thompson ca pe o acțiune prin care lovea compania și s-ar fi arătat mulțumit când acțiunile UnitedHealth au scăzut după atac, potrivit unui fost deținut care a stat alături de el într-un penitenciar federal, potrivit New York Post.

Linus Fu, care l-a cunoscut pe Mangione la Metropolitan Detention Center din Brooklyn și a discutat cu acesta în perioada în care au fost încarcerați, a declarat pentru Courthouse News că impresia sa era că tânărul de 28 de ani se considera un fel de „Robin Hood”.

Mărturia apare la câteva zile după ce Mangione a pledat vinovat în instanța federală pentru două acuzații de urmărire care au legătură cu uciderea lui Thompson.

Fu a povestit că l-a întâlnit pe Mangione la începutul lui 2025, după ce a ajuns la Metropolitan Detention Center. Cei doi au ajuns să se cunoască bine și s-au văzut aproape zilnic timp de mai multe luni.

Potrivit lui Fu, Mangione era în general retras, dar avea și un comportament glumeț. Fostul deținut spune că acesta îi arunca uneori bulgări de zăpadă spre celulă și le-a oferit soțiilor lor autografe pe felicitări aniversare.

Fu susține însă că, atunci când discuția a ajuns la cazul pentru care Mangione era încarcerat, acesta a lăsat impresia că era mulțumit de efectul atacului asupra UnitedHealth.

„Era mândru”, a relatat Fu, potrivit Courthouse News. Acesta a spus că Mangione a zâmbit când a vorbit despre scăderea acțiunilor companiei după uciderea lui Thompson.

Fostul deținut a mai spus că Mangione nu i-a dat impresia că își dorea notorietate ca scop principal. Întrebat dacă a comis crima pentru faimă, Mangione ar fi răspuns: „Nu am făcut asta pentru faimă”, potrivit relatării lui Fu.

Declarația fostului coleg de detenție are loc în contextul unei reacții reale a pieței după atacul din 4 decembrie 2024.

Acțiunile UnitedHealth au pierdut aproximativ 5% în ziua de după uciderea lui Brian Thompson și încă 4,8% în ședința următoare, potrivit Reuters. Și alte companii importante din sectorul asigurărilor de sănătate au înregistrat scăderi în aceeași perioadă.

Luigi Mangione found the loophole… or so he thought 😭 pic.twitter.com/pO1h6KdDwl — Dr. Clown, PhD (@DrClownPhD) August 15, 2026

Evoluția bursieră nu poate fi însă atribuită exclusiv atacului. UnitedHealth se confrunta deja cu presiuni și probleme care afectau compania și sectorul asigurărilor de sănătate.

Pe 14 august 2026, Mangione a pledat vinovat în instanța federală din Manhattan pentru două acuzații legate de urmărirea lui Brian Thompson, inclusiv una care presupune urmărire interstatală soldată cu moartea.

În fața judecătoarei Margaret Garnett, Mangione a recunoscut că l-a urmărit pe Thompson și că l-a împușcat pe o stradă din Manhattan în dimineața zilei de 4 decembrie 2024. Departamentul de Justiție al SUA a anunțat că fiecare dintre cele două acuzații poate atrage o pedeapsă de până la închisoare pe viață.

Procurorii susțin că Mangione a pregătit atacul în avans și a venit la New York cu intenția de a-l ucide pe directorul UnitedHealthcare. El a fost arestat cinci zile mai târziu, în Altoona, Pennsylvania.

Pledoaria de vinovăție din dosarul federal nu a închis însă toate procedurile judiciare.

Mangione se confruntă în continuare cu acuzații de crimă în statul New York. Procesul, care urma să înceapă în septembrie, a fost amânat după pledoaria federală.

Avocații săi încearcă să obțină respingerea acuzațiilor statale, invocând principiul „double jeopardy”, care protejează împotriva urmăririi penale repetate pentru aceeași faptă. Procurorii din Manhattan contestă argumentul apărării și vor să continue cazul în instanța statală.

Sentința în dosarul federal este programată pentru 18 decembrie 2026.