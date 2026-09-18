În pline negocieri pentru formarea noului Guvern, Siegfried Mureșan susține că atacurile politice nu îl vor determina să renunțe la planul anunțat inițial. Desemnat pentru funcția de premier, acesta afirmă că va continua demersurile pentru obținerea unei majorități parlamentare, alături de cei care îl susțin.

„Politicienii slabi au vrut mereu să țină oamenii cinstiți departe de politică. Nu le vom face pe plac. Nu vom sta deoparte”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Liberalul susține că atacurile la adresa sa și a celor care îl sprijină nu vor schimba direcția demersurilor politice.

„Ne atacă, ca să ne descurajeze. Ne atacă, ca să nu ne mai implicăm. Ne implicăm. Suntem hotărâți. Vom da tot ce avem mai bun. Acum și pe viitor”, a continuat Mureșan.

Mesajul se încheie cu un apel la implicare politică și civică.

„Democrația are nevoie de implicarea noastră. România merită tot ce e mai bun”, a mai spus el.

Mesajul lui Siegfried Mureșan vine după primele declarații publice susținute alături de reprezentanții PNL, USR și UDMR, formațiuni care și-au anunțat sprijinul pentru candidatura sa la funcția de premier.

Mureșan a anunțat că reprezentanții celor trei partide au început să lucreze la un program de guvernare. Prioritățile documentului urmează să fie prezentate la începutul săptămânii viitoare, după care sunt prevăzute discuții cu parlamentarii pentru obținerea susținerii necesare în Legislativ.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat că liberalul a fost candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi din partea formațiunilor participante la discuțiile de la Cotroceni.

În același timp, președintele a recunoscut că, la momentul desemnării, nu exista o majoritate parlamentară clar conturată pentru susținerea viitorului Guvern.