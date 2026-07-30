Otto von Bismarck se confundă cu Prusia și cu Germania imperială. I se datorează punerea în aplicare a principiului numit Realpolitik. Bătrânul Cancelar de Fier ne-a părăsit pe 30 iulie 1898. Și-a legat numele de regele Wilhelm al Prusiei pe care l-a propulsat în postura de Împărat al Germaniei.

Otto von Bismarck se născuse la vest de Berlin, la 1 aprilie 1815. Era fiul unui ofițer și al unei doamne din burghezia Berlinului. De tânăr, era un luptător, spintecându-și la dueluri adversarii. Pasionat de geopolitică și prusian pur-sânge a mers pe ideea punerii Prusiei pe primul loc. Circula despre el o legendă, aceea că dacă Dumnezeu i-ar fi trimis un arhanghel, Bismarck ar fi vorbit cu el dacă purta cocarda prusiană.

Momentul 1848, eșecul Parlamentului de la Frankfurt nu l-a demoralizat pe Bismarck. El a considerat că Prusia va uni Germania, deși Austria ar fi avut prima șansă. Au fost câteva momente care au definiti construția unității germane dinainte de Otto von Bismarck. Napoleon făcuse din 380 stătulețe germane vreo 38.

Confederația Rhinului (1806-1813), Zollverein (1834) Confederația statelor de la sud de Main (1866-1869) au fost momente care apropiaseră ideea de unitate germană, dinspre vis spre realitate. Austria a avut până la 1809, statutul de purtătoare a titlului de Imperiul Romano-German, rămânând cu cel de Imperiu Habsburgic.

Otto von Bisrmack a vegheat la succesele prusiene din Războiul pentru Schlesswig-Holstein din 1864, unde luptase și viitorul rege Carol I al României. În 1866, a umilit Austria la Sadowa/Konnigratz dar a creat Austro-Ungaria. A pendulat cu abilitate între Franța și Austria. În 1870, a umilit Franța în războiul franco-prusian, aproape provocând războiul, ca urmare a măsluirii telegramei de la Ems în iulie 1870.

În 1871, la Versailles, Wilhelm I devenea Împărat al Germaniei . Otto von Bismarck, fostul Ministru-prezident al Prusiei, devenea Cancelarul de Fier, al Imperiului German.

Otto von Bismarck a fost de acord ca principele Carol de Hohenzollern să fie Principe Domnitor al României. Apoi, în 1878, a pus Rusia la locul ei, ca urmare a Războiului Ruso-Turc. A jucat rolul curtierului cinstit, oferind și Angliei și Austriei și Rusiei câte ceva încât să fie toată lumea mulțumită. Așa a ajuns Austria protectoarea Bosniei-Herzegovina, așa a luat Anglia, Ciprul iar Rusia a revenit la Dunăre cedând Dobrogea României și luând mai mult forțat Basarabia de Sud. A impus condiții grele României pentru a-i recunoaște independența (modificarea Constituției, răscumpărarea acțiunilor trustului falimentar Strousberg). A împins România spre o relație secretă de alianță cu Austro-Ungaria, Germania, Italia în 1883, Tripla Alianță.

A dat bani mulți Rusiei, pentru a o ține departe de Franța care dorea revanșa după 1871. Tratatele de Reasigurare au fost o inovație geopolitică de tip Realpolitik. Germania nu avea granițe modelate de râuri, munți ci erau granițe mai mult convenționale, pe linia extinderii etno-lingvistice. Așadar, Germania avea nevoie de aliați solizi și dușmani izolați.

După moartea lui Wilhelm I, noul împărat Wilhem II a început să viseze la Weltpolitik. În martie 1890, Bismark a ales să demisioneze. A preferat să devină un opozant care scria articole ascuțite care spintecau opinia publică așa cum spinteca adversarii cu sabia în dueluri. Bismarck a contestat anularea Tratatelor de Reasigurare.

Franța s-a apropiat de Rusia, evident, ceea ce Bismarck nu dorise să se realizeze vreodată. A prevăzut dezastrul Germaniei din 1918, care avea să se producă la două decenii de la moartea lui.

A creat Kulturkampf iar Papalității i-a spus că „nu vom merge la Canossa”, adică nu va alege penitența, Germania refuzând predominarea catolicismului, preferând Lutheranismul. A fost creditat cu implementarea primului sistem public de pensii din Europa.

Otto von Bismarck și-a avut detractorii săi. I s-a contestat particula nobiliară „von”. S-a scris că primul Bismarck din istorie ar fi fost un croitor, Rulo Bismarck. Dar, la moartea Cancelarului de Fier, în 30 iulie 1898, chiar și inamicii aveau să admită un lucru. Asemeni strămoșului său, croitor, Otto von Bismarck a croit mantia imperială germană din postavul european, folosind foarfeca și acul. A tăiat, a cusut și a realizat o creație care i-a rezistat 20 de ani, Al II-lea Reich German, primul fiind cel al lui Frederich Barbarossa (1155-1190).