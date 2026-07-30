Horoscopul lui Dom’  Profesor,  31 iulie 2026

31 iulie

Pe 31 iulie s-au născut Louis de Funes, John Ericsson, Geraldine Chaplin, Wesley Snipes, Andrei Partoş, Nicu Constantin, Mircea Baniciu.

În calendarul creştin-ortodox este Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci, Sf. Evdochin şi Iosif din Arimateea. Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului.

O notă specială pentru marele artist francez Louis de Funes, pe care îl pomenim astăzi. Doamne, ce mai râdeam la comediile lui, acum șasezeci de ani, la terasă, seara, la cinematograful „Florida” din Obor. Cu toată familia, străbunici, bunici, părinţi, mătuşi, unchi, veri, fini, etc etc. Cam trei-patru rânduri din sala de cinematograf, sau din grădină. Familia era numeroasă şi puternică... şi eu mă simţeam tare bine!

Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, ceea ce ar trebui să se reproşeze în primul rând societăţii de astăzi este distrugerea, atomizarea familiei... de aici vin toate relele!

Tradiţional, în "Kalendar" este Macoveiul Ursului. În vechime, de fapt până de curând, în această zi se ducea de mâncare urşilor în pădure, mai ales ursoaicelor cu pui, ca să nu coboare, de foame, spre turme şi sate. Nici „fraţii lupi” nu erau uitaţi şi mai ales Lupul Şchiop cu Filipii lui, Cavalerii Jedi sau Purtătorii Inelelor din lumea animalelor!

Dar acum şi aceste obiceiuri, hrănirea animalelor sălbatice, altădată sarcini de serviciu ale pădurarilor şi ale asociaţiilor de vânători, astăzi sunt uitate sau neglijate cu o criminală indiferenţă.

Nu vă mai indignaţi când sălbăticiunile, urşii în special, de foame, coboară în oraşe şi se apucă să vandalizeze tomberoanele de gunoi. O fac de foame, sunt animale, nu academicieni! S-au pierdut obiceiurile şi românul nu mai este „frate cu codrul”, nu mai face parte din natură, ci o distruge!

Îmi place natura, iubesc animalele. Aici, în pustnicia mea din Prahova submontană am cinci cățelușe, un acoperiş de pisicuţe, nenumărați arici (m-am trezit cu unul pe verandă), veverițe şi câteva stoluri de păsărele. Le dau la toţi de mâncare, dialogăm. Pe căţei îi scarpin şi le scot scaieţii din blană, îi pieptăn, îi doftoricesc, le dau pastile şi vorbesc cu ei. Probabil că la un moment dat, dacă mai am suficientă răbdare să mai stau pe lumea asta, o să ajung ca Sfântul Francis D’Assisi, o să înţeleg graiul animalelor. Deja cam ştiu ce îmi spune iubita mea căţeluşă Mémé, purtătoarea de lătrat a celorlalţi căţei!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, sunt abonat la newsletterul bunei doctoriţe Karen Becker, cea cu animăluţele. Acum câteva zile mi-a trimis un articol drăguţ cu vieţuitoare care trăiesc peste 140 de ani. Ceea ce m-a surprins este că toate sunt creaturi marine. Nu intru în amănunte pentru că nu ştiu cum se numesc speciile respective în limba română. Am observat că singurul mamifer de pe listă, marin, bineînţeles, era balena de Groenlanda, care trăieşte, în medie 211 ani. Recordul îl deţine o moluscă bivalvă care trăieşte peste 400 de ani.

Deci, cu cât creatura este mai simplă, trăieşte mai mult! De fapt şi la specia umană recordul de longevitate l-au stabilit oamenii simpli: ciobani, ţărani, casnice. Numai, din câte ştiu, Omar Khayyam se zice că ar fi atins 117 ani! Este aproape singular, între oamenii care şi-au folosit mult creierul.

Dar, vorbind despre legume, să ne amintim din regnul vegetal că sunt unii arbori gigantici, baobabul sau stejarul nostru, care pot atinge şi câteva mii de ani.

Mă gândesc că pe undeva este un virus care a fost martor la Facerea Lumii!

Să nu vă supăraţi pe mine, îmi cer iertare, dar o să termin aici. Mă duc să fac un cafe-frappe după rețeta lui Vivel, celebrul cofetar din Teheran. Nescafe pus cu multă grijă peste Pepsi fără zahăr, foarte, foarte rece. Amestecat cu multă delicatețe, să nu se verse spuma. Apoi o să mă uit pentru a mia oară la o reclamă veche, calitate VHS.

Reclama face legătura cu epoca în care am văzut-o prima dată, anii ’80, eram tânăr și încrezător că lumea merge către pace și cooperare.

Nu a fost așa, dar încă mai sper, doar mâine este, în definitiv o altă zi!

Sfârşitul lunii iulie e favorabil. Dar, azi eşti supărat pe termomentrul afectiv! Ai impresia că nu primeşi la fel de multă tandreţe pe cât dăruieşti tu. Nu fii mercantil, nu eşti la piaţă!

Nu lăsă pe mâine cînd poţi să laşi pe poimâine, dar la un moment dat lucrurile se aglomerează şi intri în criză de timp, apoi lasi lucrurile neterminate. Ziua de care vorbim te ajută să pui lucrurile tale materiale şi spirituale într-o anumită ordine care te face să te simţi bine şi în siguranţă. Respectă-ţi cuvântul dat, mai ales ţie însuţi!

TAUR

Trebuie să ai o răbdare îngerească, pentru că cei cu care discuţi astăzi par că au codiţă şi corniţe! Poate căldura de infern este de vină, toată lumea e nervoasă, agitată şi agresivă.

Nu da ocazia formării unor opinii colective. Un mic amănunt te enervează disproporţionat. Ceva legat de o construcţie, sau de o proprietate. Astăzi este o zi în care stelele te avantajează să termini proiecte sau acţiuni care au fost amânate, reprogramate sau întârziate. Sau, cel puţin să faci paşi esenţiali către finalizarea proiectelor respective.

Ziua este relativ calmă, liniştită, dar te poţi aştepta la unele evenimente, sau veşti, mai pe seară. Ultima zi din iulie te găseşte pe drumul către vacanţă, sau plecarea în weekend.

Domeniile avantajate de stele sunt astazi cele legate de partenerul de viata, pentru cei în duo. Fa-i un mic cadou, aşa, fara nici un motiv aparent! Evită intimităţile despre secretele altora, ca să nu faci compromisuri costisitoare. Ascultă, însă, cu atenţie. Astăzi este ziua concesiilor. Nu, nu sunt cedări în faţa altora – cum este definit termenul. Ci în faţa adevăratelor tale interese!

RAC

Aştepţi o veste, o decizie, ca să vezi în ce domeniu sunt avantajate interesele tale azi. Solo, mai faci o încercare să-ţi găseşti "sufletul pereche", în duo, amorul este sidefat şi senzual.

Evenimente sociale şi/sau din sfera culturii şi a artei. Tu ai, însa, tendinţa să vorbesti mai mult, sa cauti solutii la problemele si incertitudinile tale, în general sentimentale. Pe de altă parte perioada este lovită de inconsistenţă, dar, cu un Mercur favorabil eşti mai sensibil la comunicare şi mai abil în analiză şi sinteză. Lucrurile îţi par mai serioase decât de obicei şi ai un dar special să punctezi exact ceea ce trebuie şi când trebuie şi să asculţi cu atenţie.

Astăzi eşti pasionat de întreceri, concursuri, curse către succes. În jurul tău, la serviciu, sunt multe locuri goale, se pleacă masiv în concediu, vacanţe, croaziere. Cu cine să te întreci?

Sprijină-te pe prieteni şi pe famile. O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se discută din nou despre vechi proiecte şi idei. Discuţii, în general sterile. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Un mijloc de transport, sau ceva mecanic, un aparat, acolo - îţi face necazuri. Vinde-l, schimba-l, repara-l - nu lasa obiectele sa te enerveze! Cu oamenii te descurci astăzi ceva mai bine. Dar nu arunca cu banii, nu cheltui ca să te simţi bune!

FECIOARĂ

Ai, în cursul dimineţii, o intuiţie bună pe care o pui în serviciul colegilor, anturajului, familiei. Trebuie doar să zâmbeşti, pentru că treci printr-o perioadă în care lumea te place!

Fii pragmatic. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine sa-ti vezi de treburile tale, fara prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie!

Primeşti o veste total lipsită de sens. Dacă este de la Fisc e evident ilogică şi arbitrară! Poate unde peste tot e haos şi nepăsare. Dar, eşti aproape de rezolvarea unei situaţii financiare.

Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza şi poţi castiga!

SCORPION

Conjunctura te îndreaptă către pace şi armonie, concepte care îţi sunt un pic străine. Dar senzualitatea îţi este proprie, aşa că ai o zi aşa cum îţi doreşti, toridă, la propriu şi figurat!

Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de încredere. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul cu perspective uluitoare!

Îngroapă securea războiului şi treci la masa tratativelor! Observă situaţia cu atenţie şi apoi, cu multă diplomaţie şi calm, trebuie să-ţi joci atuurile pe care le ai. Aşa poţi să prevalezi!

Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil că este o întâlnire veselă la un grătar, dacă eşti în vacanţă!

CAPRICORN

Atmosfera e ceva mai plăcută şi destinsă, poţi să echilibrezi munca cu timpul liber. Dar, ai ceva important de lucru. Nu chiar ce-ţi doreai, dar până la urmă activitatea este activitate!

Evită, în special, în a doua parte a zilei, promisiunile, angajamentele, sau asociaţiile. Tot ceea ce este început în perioada în chestiune se poate să sfârşească prost, chiar dacă este vorba de o distracţie. Limitează-te la activităţile de rutină, cu oamenii pe care îi cunoşti bine.

Totul apare confuz, dar în definitiv totul s-a născut din haos! Ai răbdare să se clarifice situaţia! Nu te repezi, nu te enerva, nu cataloga oamenii, fii mai „zen” şi nu vei mai suferi atâta!

Este, de asemenea, perioada în care trebuie să te araţi harnic. Poate ar fi cazul să te gândeşti puţin la luna august, ce vrei să faci. Vremea toridă trece repede, timpul are o altă viteză. Spiritul gregar şi „conducerea colectivă” nu au făcut parte niciodată din opţiunile tale. Stai puţin, fumează o ţigare, bea o cafea bună-bună şi gândeşte-te – gândeşte-te la tine...

PEŞTI

Foloseşte ziua de astăzi ca să faci lucrurile acelea neplăcute, dar necesare, pe care le-ai tot amânat. După aceea, pe seară, o să te simţi mult mai bine, eliberat de presiunea obligaţiilor!

Evită discuţiile în contradictoriu şi disensiunile, în cursul dimineţii. Cineva îţi aminteşte de o promisiune mai veche. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sentimentale sunt bine aspectate. Este indicat să ai după prânz un program plăcut şi patriarhal. Seara, odihneşte-te şi lasă grijile deoparte. Dragostea este relativ bine aspectată. Nu te lăsa enervat de incidente minore!