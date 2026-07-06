Prințul Harry va fi cazat la Palatul Buckingham în timpul vizitei pe care o efectuează în această săptămână în Regatul Unit, în contextul pregătirilor pentru ediția din 2027 a Invictus Games. Decizia, confirmată de reprezentanții Ducelui de Sussex, marchează prima astfel de situație după mai mulți ani în care relațiile cu Familia Regală britanică au fost tensionate, potrivit BBC.

Prințul Harry a acceptat invitația de a fi găzduit la Palatul Buckingham pe durata unei părți a vizitei sale în Regatul Unit. Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Ducelui de Sussex.

Vizita are loc în această săptămână și este dedicată pregătirilor pentru ediția din 2027 a Jocurilor Invictus, competiția internațională rezervată militarilor răniți și veteranilor, care va avea loc la Birmingham. Programul mai include participarea la mai multe evenimente caritabile.

Reprezentanții Prințului Harry au anunțat că Meghan, Ducesa de Sussex, și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, nu vor merge la Londra.

Decizia este luată în contextul în care autoritățile britanice au stabilit că familia Sussex nu beneficiază de protecție permanentă finanțată din fonduri publice în timpul șederii în Regatul Unit.

Există însă posibilitatea ca Meghan și copiii să ajungă la Birmingham în cursul săptămânii, unde ar putea participa la evenimentele organizate pentru promovarea Jocurilor Invictus.

Acceptarea invitației de a fi găzduit la Palatul Buckingham vine după o perioadă îndelungată în care relațiile dintre Prințul Harry și Familia Regală britanică au fost marcate de tensiuni.

După retragerea lui Harry și a lui Meghan din rolurile de membri activi ai Casei Regale, în 2020, relațiile dintre Ducele de Sussex și membrii familiei au fost afectate de mai multe episoade. Interviul acordat realizatoarei Oprah Winfrey în 2021, documentarul dedicat cuplului difuzat de Netflix și publicarea autobiografiei „Rezerva” au inclus acuzații și dezvăluiri care au accentuat ruptura dintre Harry și monarhia britanică.

În ultimii ani, aparițiile publice ale Prințului Harry alături de tatăl său, Regele Charles al III-lea, și de fratele său, Prințul William, au fost puține, iar presa britanică a relatat în repetate rânduri despre relațiile reci dintre aceștia.

Până în acest moment, nu au fost anunțate întâlniri oficiale între Prințul Harry și membrii Familiei Regale pe durata vizitei în Regatul Unit.

De asemenea, decizia privind cazarea la Palatul Buckingham nu a fost prezentată drept un pas către o posibilă împăcare.

Vizita are ca principal obiectiv promovarea Jocurilor Invictus, proiect fondat de Prințul Harry în 2014 și care rămâne una dintre cele mai importante inițiative caritabile asociate numelui său.