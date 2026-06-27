Regele Charles nu va locui la Palatul Buckingham nici după finalizarea lucrărilor de renovare estimate la 369 de milioane de lire sterline, programate pentru primăvara anului 2027, în ciuda așteptărilor inițiale că imobilul va redeveni reședința oficială a monarhului britanic.

Potrivit informațiilor publicate de Palatul Buckingham în rapoartele financiare anuale, suveranul și regina Camilla vor continua să locuiască la Clarence House, reședința lor din Londra, după încheierea proiectului de modernizare care a durat un deceniu.

Deși va continua să fie centrul oficial al monarhiei britanice, Palatul Buckingham nu va mai fi utilizat ca locuință. Aici vor avea loc în continuare banchete de stat, ceremonii, recepții și învestituri, dar clădirea va funcționa exclusiv ca spațiu instituțional.

Decizia marchează o schimbare semnificativă față de tradiția de aproape două secole, în care suveranii Marii Britanii au locuit în reședința emblematică din centrul Londrei.

Potrivit acelorași surse, nici Prințul și Prințesa de Wales nu ar avea în plan mutarea în Palatul Buckingham. Reședința lor principală rămâne Forest Lodge, situată pe domeniul Windsor, descrisă deja drept „casa lor permanentă”.

Decizia a fost criticată de jurnalistul regal Phil Dampier, care consideră că renunțarea la funcția de reședință ar putea fi percepută ca o „greșeală majoră”, în contextul sumelor importante investite din fonduri publice în renovarea palatului.

În opinia sa, Palatul Buckingham riscă să fie perceput mai degrabă ca un obiectiv muzeal decât ca un simbol viu al monarhiei britanice, ceea ce ar putea afecta inclusiv atractivitatea turistică.

Palatul Buckingham a anunțat, de asemenea, că Regele Charles și Prințul de Wales și-au făcut publice declarațiile fiscale personale, într-un demers de creștere a transparenței financiare a Casei Regale.

Regele a plătit aproximativ 12,9 milioane de lire sterline impozite în anul fiscal 2024–2025, provenite din veniturile sale private, inclusiv din Ducatul de Lancaster și alte active.

Prințul de Wales a contribuit, la rândul său, cu aproximativ 7,76 milioane de lire sterline din veniturile generate de Ducatul de Cornwall și investiții personale.

Împreună, cei doi au achitat peste 50 de milioane de lire sterline către autoritățile fiscale britanice de la urcarea pe tron a Regelui Charles în 2022.

Reprezentanții Casei Regale au transmis că Palatul Buckingham va continua să fie „inima” instituțională a monarhiei, chiar dacă nu va mai avea rol rezidențial.

Clădirea va rămâne gazda principalelor evenimente de stat, în timp ce reședințele private ale familiei regale vor fi menținute separat de funcțiile oficiale.