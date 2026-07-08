Prințul Harry a revenit în Marea Britanie pentru o vizită de cinci zile, însă fără soția sa, Meghan Markle, și cei doi copii ai lor. Revenirea ducelui de Sussex a reaprins speculațiile privind o posibilă întâlnire cu tatăl său, Regele Charles, în contextul relațiilor tensionate dintre cei doi.

Harry va participa la mai multe evenimente la Londra și Birmingham, primul dintre acestea fiind dedicat competiției Invictus Games.

Potrivit comentatoarei regale Hilary Fordwich, orice discuție între Prințul Harry și Regele Charles ar fi organizată cu mare atenție de reprezentanții Palatului.

Aceasta susține că oficialii Casei Regale ar urmări să protejeze interesele monarhiei, iar o eventuală reconciliere emoțională ar trece pe plan secund.

Fordwich a declarat pentru Fox News că apropiații regelui și alți membri ai familiei regale nu ar avea suficientă încredere pentru a-i lăsa pe cei doi să discute fără prezența consilierilor.

Potrivit acesteia, orice întâlnire ar fi atent planificată și monitorizată de echipele Palatului Buckingham.

Prințul Harry a ajuns singur în Regatul Unit, după mai multe speculații privind locul în care urma să fie cazat și dacă Meghan Markle și copiii îi vor însoți în această vizită.

Presa britanică a relatat că oferta de cazare la Palatul Buckingham ar fi fost retrasă înainte de sosirea sa, deși informația nu a fost confirmată oficial de Casa Regală.

Vizita lui Harry coincide și cu o nouă evoluție în disputa sa juridică cu grupul Associated Newspapers Limited, editorul publicației Daily Mail.

La scurt timp după sosirea în Marea Britanie, Prințul Harry a fost anunțat că a pierdut procesul privind protejarea vieții private intentat împotriva companiei media.

În perioada petrecută în Regatul Unit, ducele de Sussex are programate mai multe întâlniri și evenimente publice, însă până în acest moment Palatul Buckingham nu a confirmat oficial o întrevedere cu Regele Charles.