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Meghan Markle a greșit când a intrat în familia regală. Conflictul ascuns din spatele ușilor palatului

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Meghan Markle a greșit când a intrat în familia regală. Conflictul ascuns din spatele ușilor palatuluiMeghan si Harry. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Integrarea lui Meghan Markle în Casa Regală a Marii Britanii a fost marcată de confuzie profundă și neînțelegeri de ordin instituțional, susține un biograf regal, citat de presa britanică.

Meghan Markle, început dificil

Ducesa de Sussex, în vârstă de 44 de ani, s-a alăturat oficial instituției în mai 2018, după nunta sa cu Prințul Harry, însă parcursul ei în interiorul palatului a fost scurt și dificil.

La mai puțin de doi ani de la ceremonia din Windsor, cuplul a șocat opinia publică anunțând decizia de a se retrage din rândul membrilor activi ai Familiei Regale, mutându-se ulterior în California alături de cei doi copii ai lor, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Harry si Meghan

Harry si Meghan. Sursa foto: Facebook

Iluzia succesului mediatic

Invitată în cadrul podcastului A Right Royal realizat de publicația HELLO!, Catherine Mayer, autoarea cărții Divide & Rule, a oferit o perspectivă asupra motivelor pentru care fosta actriță din serialul Suits s-a simțit complet depășită de situație în primii ei ani la Londra.

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Conform scriitoarei, statutul prințului Harry de „rezervă” a dictat în mod automat un rol secundar pentru Meghan în ochii monarhiei, indiferent de popularitatea uriașă de care se bucura în rândul publicului în acea primă fază.

„Una dintre primele surse de confuzie pentru Meghan, la sosirea ei, a fost contrastul izbitor dintre presa extraordinar de pozitivă, entuziasmul general, și o instituție care îi spunea constant: Stai în banca ta. Palatul a reacționat astfel deoarece rolul instituției este să mențină echilibrul general și continuitatea, nu să servească interesele sau imaginea individuală”, a explicat Catherine Mayer.

Aparatul administrativ de la Palat, un mecanism greu de înțeles

Mayer a explicat situația Ducesei de Sussex, amintind că Meghan însăși a recunoscut în trecut că nu deținea foarte multe informații despre rigorile și protocoalele Casei de Windsor înainte de a-l cunoaște pe Harry.

Autoarea subliniază că publicul larg tinde să judece aspru această adaptare eșuată, fără a înțelege complexitatea din spatele ușilor închise.

„Meghan a avut oameni excepționali care au lucrat pentru ea. Nu cred că a realizat neapărat, la acel moment, cât de buni erau acei profesioniști, dar înțeleg în profunzime de ce nu pricepea ce se întâmplă în jurul ei. Așteptarea ca ea să știe totul vine de la oameni care nu au habar cum e viața în spatele ușilor palatului. Cu siguranță, pe mine m-ar fi pus total în dificultate”, a adăugat biograful, citat de Daily Express.

harry meghan andrew AI

Harry, Meghan, Andrew / sursa foto: AI

O vizită tensionată la Londra la orizont

Dezvăluirile vin într-un moment delicat pentru Ducii de Sussex. Luna viitoare, întreaga familie urmează să călătorească în Marea Britanie. Prințul Harry va fi prezent la evenimentul care marchează numărătoarea inversă de un an până la Jocurile Invictus 2027.

Vizita se anunță deja una disputată în spațiul public, în contextul în care speculațiile media din ultimele zile sugerează că anumiți membri seniori ai Familiei Regale, printre care și Regina Camilla, ar intenționa să evite o întâlnire directă cu cuplul stabilit în California.

Ramificațiile rupturii din 2020 continuă să domine dinamica de la curtea regelui Charles al III-lea, demonstrând că discrepanțele culturale și de protocol au lăsat urme adânci.

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