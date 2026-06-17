Prințul Harry s-ar confrunta cu noi dificultăți în încercarea de a-și repara relația cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, înaintea unei vizite programate în Regatul Unit în această vară, potrivit Daily Express.

Potrivit unor informații apărute în presa britanică, monarhul nu ar fi stabilit încă o dată pentru o întâlnire privată cu fiul său cel mic, deși Ducele de Sussex urmează să ajungă în țară în luna iulie.

Vizita lui Harry este legată de pregătirile pentru ediția din 2027 a Jocurilor Invictus, competiția internațională dedicată militarilor răniți și veteranilor, proiect fondat de prinț în urmă cu peste un deceniu.

În acest context, surse citate de publicația Heat World susțin că ducele speră să profite de deplasare pentru a avea o discuție față în față cu suveranul britanic.

Potrivit acelorași surse, atitudinea Regelui Charles față de o eventuală reconciliere ar fi devenit mai precaută în ultimele luni. Schimbarea ar fi survenit după ce o persoană descrisă drept apropiată a lui Harry a făcut declarații pentru presa britanică în luna martie.

Un apropiat al situației a afirmat că Prințul Harry și-ar dori o invitație la Sandringham, reședința regală din estul Angliei. Totuși, acesta ar lua o decizie privind participarea în funcție de persoanele care s-ar afla acolo în aceeași perioadă.

Sursa a adăugat că ducele este puțin probabil să îi aducă în Regatul Unit pe cei doi copii ai săi fără garanții suplimentare privind securitatea.

O altă sursă citată de Heat World susține că reprezentanții Casei Regale nu au confirmat până în prezent o dată pentru întâlnirea dintre tată și fiu.

„După toate aceste luni în care această vizită era discutată ca și cum ar fi fost garantată, conversația s-a schimbat radical, iar Harry este purtat de la o explicație la alta”, a declarat sursa.

Aceasta a adăugat că echipa regelui „refuză să stabilească o dată sau să transmită programul oficial”, invocând diferite motive pentru amânare.

„Este un adevărat coșmar pentru el. A investit foarte mult timp și energie în încercarea de a reconstrui o punte de legătură cu tatăl său, iar acum totul pare că s-ar putea să fi fost în zadar”, a mai afirmat persoana respectivă.

Relațiile dintre Prințul Harry și familia regală britanică au trecut printr-o perioadă dificilă după retragerea sa din îndatoririle regale, în 2020.

În anii care au urmat, interviurile publice acordate de Harry și soția sa, Meghan Markle, precum și publicarea autobiografiei „Spare”, au amplificat tensiunile cu membrii familiei regale.

În ciuda acestor diferențe, presa britanică a relatat în repetate rânduri că Harry și-ar dori o normalizare a relațiilor cu tatăl său, în special după ce Regele Charles a anunțat că urmează tratament pentru cancer.