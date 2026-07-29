Prezentăm astăzi două documente aflate în custodia Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității legate de Cenaclul Flacăra și de tragedia de pe stadionul ”Petrolul” din Ploiești. Vă reamintim că, pe 15 iunie 1985, speriați de o furtună, 10.000 de spectator s-au călcat în picioare la un concert marca ”Adrian Păunescu. Cinci au murit și alți 100 au fost răniți.

Din documente reiese că Securitatea nu avea – sau nu sunt cuprinse în aceste note-raport – informații despre ce se întâmplase, cine închisese porțile stadionului, de ce nu erau forte de ordine să asigure ieșirea, dar a transmis un ”portret” al poetului. Practic, din note reiese că agenții din Prahova puneau din primele zile umărul la desemnarea unui singur vinovat: caracterul lui Adrian Păunescu.

Așa am simțit nevoia să amintim că Flacăra nu a fost o manifestare oarecare ”cultural-artistică-educațională” din anii ceaușismului extrem, ci o mișcare de masă care depășea învățăturile sterpe dintr-un cămin cultural. Ieri am publicat o sinteză din revista Flacăra din acele vremuri care arăta că peste 6,5 milioane de tineri participaseră la spectacole, din 1973 până în 1985! Așa că omul pe care îl disecăm zilele astea nu poate fi rupt de anvergura pe care a avut-o.

Parcursul i-a fost întrerupt de drama din Ploiești, dar documentele pe care le puteți parcurge azi arată că s-a lucrat pentru ca autoritățile să scape de orice răspundere pentru moartea a cinci tineri: concluzia securiștilor prahoveni era că Flacăra trebuia închis nu pentru că se produsese o dramă, ci pentru că nu făcea educație socialist la un nivel cerut!

18 iunie 1985. Notă-raport trimisă de Inspectoratul Judetean Prahova — Securitate Direcţiei I, în care sunt prezentate criticile formulate de unii intelectuali şi tineri la adresa poetului Adrian Păunescu şi a spectacolelor „Cenaclului Flacăra”.

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 7856, vol. 1, ff. 225-226)

Din datele şi informaţiile obţinute rezultă că în diferite medii de persoane, îndeosebi intelectuali şi tineri, se fac comentarii negative privind spectacolele artistice prezentate de Cenaclul "FLACĂRA" în judeţul Prahova, cu deosebire referitor le cel ce a avut loc, în ziua de 15.06.1985, în Municipiul Ploieşti şi la adresa poetului Adrian Păunescu.

Astfel, se comentează că spectacolele susţinute de Cenaclul "FLACĂRA" oferă posibilitatea întîlnirii unor elemente huliganice care uneori se manifestă necorespunzător sub influenţa băuturilor alcoolice şi a gesturilor şi expresiilor încurajatoare ale poetului Adrian Păunescu.

În acest contest se evidenţiază că una dintre cauze este şi aceea că spectacolele se desfăşoară pînă la ore tîrzii din noapte, terminându-se de regulă după ora 24,00 şi că în acest mod nu se respectă nici dispoziţiile legale privind timpul de desfăşurare a unor astfel de manifestări cultural-artistice.

O altă cauză, subliniată în comentariile ce se fac, o constituie faptul că unii tineri din şcoli, instituții şi intreprinderi, nu sînt însoţiţi de către factorii educaționali.

Referitor la poetul Adrian Păunescu se comentează că în discuţiile ce le poartă, lasă să se înţeleagă că în privinţa activităţii Cenaclului "FLACĂRA" ar avea indicaţii superioare iar el, personal, îşi arogă în exclusivitate atributul de educare a tineretului şi ca urmare acceptă şi încurajează pe cei care îi scandează numele în timpul spectacolelor.

Din unele comentarii rezultă că, adoptînd o astfel de atitudine, poetul Adrian Păunescu blamează uneori public organele de ordine şi chiar pe organizatori, încurajînd astfel indisciplina.

S-au exprimat şi păreri că prin gesturile şi expresiile folosite în timpul spectacolului susţinut în municipiul Cluj-Napoca, poetul Adrian Păunescu a dat naştere la interpretări care ar fi generat disensiuni între tinerii români şi maghiari.

Unele persoane nemulțumite susţin că există neconcordanţă între afirmaţiile şi comportamentul general al poetului Adrian Păunescu, deoarece acesta ar urmări în mod deosebit să-şi facă publicitate şi să obţină foloase materiale de pe urma spectacolelor prelungite, care i-au permis să-şi cumpere mai multe autoturisme şi să construiască o vilă în oraşul Breaza.

În legătură cu evenimentul petrecut pe stadionul “Petrolul” din Ploieşti, în seara zilei de 15.06.1985, o serie de persoane au afirmat că autorul moral este poetul Adrian Păunescu şi că părinţii şi rudele victimelor ar trebui să-l tragă la răspundere.

De asemenea, se exprimă încrederea că organele de partid şi de stat vor analiza cauzele care au generat evenimentul și vor dispune măsuri corespunzătoare cu privire le activitatea viitoare a Cenaclului "FLACĂRA".

Din datele şi informaţiile obţinute rezultă că în diferite medii de persoane continuă să se facă comentarii negative, privind spetacolele artistice prezentate de Cenaclul Flacăra în județul Prahova şi la adresa poetului Adrian Păunescu, conducătorul acestuia.

Astfel, de către unele cadre didactice şi factori educaţionali se apreciază că deși pretinde educarea patriotică revoluţionară a tineretului, în ultima perioadă activitatea Cenaclului Flacăra a adus deservicii sistemului educațional din țara noastră, deoarece a încurajat la tineri liberalismul excesiv, indisciplina și imoralitatea.

De asemenea, se comentează că rolul educativ al activităţii Cenaclului a scăzut ca urmare a atitudinii poetului Adrian Păunescu care încercînd să se erijeze în singurul educator competent al tinerei generații, foloseşte orice mijloace și metode de a-și atrage tineretul de partea sa și în acelaşi timp subminează autoritatea şi prestigiul factorilor educaționali locali, cărora uneori le-a adus chiar jigniri în public.

În rîndul oamenilor muncii din instituțiile de artă-cultură se critică calitatea necorespunzitoare a actului de cultură promovat în cadrul Cenaclului Flacăra, în raport cu veniturile pe care și le însușesc membrii acestuia.

Totodată, este interesat să cunoască comentariile care se fac la adresa sa și rezultatul verificărilor întreprinse de organele de partid și de stat. Unii dintre membrii Cenaclului Flacăra sînt nemulțumiți de faptul că Adrian Păunescu își însușește pe nedrept o parte din retributia lor.

Astfel, se fac afirmaţii că cel în cauză încasează personal întreaga sumă de bani reprezentînd retribuțiile membrilor Cenaclului - în medie 575 lei de spectacol pentru fiecare - după ce aceştia semnează statul de plaţă, Sub pretextul aplicării unor penalizări pentru indisciplină, întîrzieri de la program, greșeli de interpretare artistică, realizarea de convorbiri telefonice, etc., Adrian Păunescu reține între 100 =-300 lei de spectacol de la fiecare membru el Cenaclului, exceptîndu-i însă pe cei doi fii ai săi.

Comentariile negative la adresa poetului Adrian Păunescu sînt amplificate și de prezența, în ultima perioadă, la activitatea Cenaclului, a tatălui său, despre care se discuţă că a fost membru legionar.

În discuțiile purtate referitor la evenimentul din seara zilei de 15,VI,1985, tatăl poetului a încereat să-l disculpe de orice vină pe Adrian Păuneseu și să atribuie în exclusivitate răspurderea în sarcina organizatorilor, respectiv a organului de partid și UTC.