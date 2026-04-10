Regele Charles și regina Camilla au dezvăluit cum s-au cunoscut, la aniversarea a 21 de ani de căsnicie

Regele Charles și regina Camilla se cunosc de peste cinci decenii, iar pe data de 9 aprilie au sărbătorit cea de-a 21-a aniversare a căsătoriei. Relația, începută ca o idilă, a devenit rapid una dintre cele mai mediatizate din lume, potrivit express.co.uk.

Relația, începută ca o idilă de scurtă durată, a devenit rapid una dintre cele mai intens mediatizate din lume. Camilla Parker Bowles a fost etichetată drept „cealaltă femeie”, iar detalii din viața sa privată au fost amplu prezentate în spațiul public. Ulterior, printr-un proces constant de gestionare a imaginii, a rămas o prezență stabilă în viața publică.

„Regele Charles și regina Camilla formează un cuplu deosebit: profund uniți, dar extrem de independenți. Se realizează pe plan personal la fel de mult cât o fac împreună, găsind un echilibru între propriile interese și preocupări, dar sărbătorind succesele celuilalt. Chiar și atunci când sunt despărțiți, rămân în armonie, relația lor fiind clădită pe o înțelegere profundă”, explica Robert Jobson, expert în familie regală, pentru Daily Express.

Regele Charles și regina Camilla au făcut cunoștință în 1970 prin intermediul prietenei lor comune, Lucia Santa Cruz, după care au început să se întâlnească regulat la meciurile de polo de la Windsor. Au început o relație amoroasă în 1972, iar legătura lor a fost întărită de escapadele din weekend la reședința de la țară a lordului Mountbatten, Broadlands – însă provocările nu au întârziat să apară.

După o despărțire emoționantă, Charles a plecat într-o misiune de șase luni cu Marina Regală. Cu toate acestea, la doar câteva săptămâni mai târziu, a venit vestea surprinzătoare: Camilla se logodise cu ofițerul de armată Andrew Parker Bowles, cei doi căsătorindu-se în iulie 1973.

În 1981, viitorul rege s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer, în vârstă de 20 de ani, ceremonia având loc la Catedrala Sfântul Paul. Din această căsătorie s-au născut prințul William, în 1982, și prințul Harry, în 1984. În timp, relația dintre cei doi s-a deteriorat. Potrivit biografiei autorizate a lui Charles, „The Prince of Wales”, scrisă de Jonathan Dimbleby, relația dintre Charles și Camilla a fost reluată în 1986.

Separarea dintre Charles și Diana a fost anunțată în 1992, iar divorțul a fost finalizat patru ani mai târziu. În 1997, Diana a murit, iar Camilla a fost din nou prezentată în spațiul public drept „cealaltă femeie”. În 1999, Charles și Camilla au apărut pentru prima dată împreună în mod oficial, ieșind din hotelul The Ritz în fața presei. Momentul a fost scurt, dar a marcat o schimbare în modul în care relația lor era prezentată public.

Cuplul și-a anunțat logodna pe data de 10 februarie 2005. Căsătoria civilă a avut loc la Guildhall din Windsor, iar ceremonia religioasă s-a desfășurat pe data de 9 aprilie, la Capela St George’s. Deși nu a participat la ceremonia civilă, regina Elisabeta a II-a a ținut un discurs la recepția de la Castelul Windsor.