Ultima dorință a Reginei Elisabeta cu privire la copiii lui Harry și ai lui Meghan

Ultima vară din viața Reginei Elisabeta a II-a a fost marcată de o dorință legată de viitorul strănepoțiilor săi, fără excepție. Potrivit unui fragment publicat în volumul semnat de biograful regal Robert Hardman, suverana și-ar fi exprimat dorința ca relațiile dintre copii să fie să fie unite, indiferent de tensiunile din familie, relatează Fox News.

În vara anului 2022, pe fondul unei stări de sănătate tot mai fragile, Regina Elisabeta a II-a și-a îndreptat atenția către o dorință specială: să lase în urmă amintiri calde pentru strănepoții săi.

Departe de obligațiile oficiale, suverana a ales să petreacă timp de calitate cu cei mai tineri membri ai familiei regale la Castelul Balmoral. Potrivit unei cărți semnate de biograful Robert Hardman, aceste întâlniri au devenit o prioritate discretă, dar esențială, în ultimele luni ale vieții sale.

În volumul „Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story”, autorul notează că regina și-a dorit ca fiecare dintre strănepoți să ajungă la Balmoral în acea vară, chiar dacă nu toți membrii familiei puteau participa. Printre absenți erau Prințul Harry și Meghan Markle, stabiliți în California după retragerea din îndatoririle regale, deși aceștia reveniseră temporar în Regatul Unit pentru celebrarea Jubileului de Platină.

Intenția reginei era una simplă, dar încărcată de semnificație: să le ofere copiilor momente memorabile, care să dăinuie dincolo de imaginea oficială a monarhului. „Voia să se asigure că toți au o amintire cu adevărat plăcută despre ea, a explicat un prieten al familiei”, a scris Hardman.

Chiar și în ultimele etape ale vieții, Regina Elisabeta a II-a și-a construit cu grijă moștenirea, fiind atentă la felul în care urma să fie percepută de generațiile viitoare. Potrivit analistului regal Richard Fitzwilliams, suverana a avut avantajul de a-și putea organiza ultimele luni în acord cu propriile dorințe, în ciuda problemelor de sănătate care se agravau. Conștientă că timpul îi este limitat, aceasta și-a dorit ca strănepoții ei să păstreze amintiri frumoase despre întâlnirile petrecute împreună.

În acest context, domeniul Balmoral, locul său de refugiu preferat de-a lungul anilor, a devenit locul ideal pentru astfel de momente de familie. Acolo au ajuns, în august, prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis, însoțiți de părinții lor, cu puțin timp înainte de dispariția reginei.

De asemenea, prințul Harry și Meghan Markle au fost prezenți cu copiii lor, Archie și Lilibet, în timpul Jubileului de Platină, oferind ocazia unor reuniuni de familie cu o puternică încărcătură emoțională.

La rândul său, experta în monarhia britanică Hilary Fordwich subliniază că această preocupare este în deplină continuitate cu valorile care i-au definit întreaga viață. Ea face trimitere la angajamentul public asumat de Elisabeta încă din tinerețe, când, în 1947, promitea că își va dedica întreaga existență serviciului public, indiferent de durata vieții sale.

Regina era cunoscută pentru grija constantă față de cei din jur și pentru preocuparea sa neîntreruptă pentru viitor, obișnuind să își facă planuri pe termen lung. În ultimele sale zile, apropiații au încercat să se asigure că aceste principii și valori importante vor rămâne vii, sprijinind-o să le transmită mai departe.

La momentul dispariției sale, în septembrie 2022, suverana avea 12 strănepoți, printre care copiii Prințului William și ai Prințesei Kate – George, Charlotte și Louis. Între timp, familia regală s-a extins odată cu venirea pe lume a încă doi strănepoți: Ernest Brooksbank, al doilea fiu al prințesei Eugenie, și Athena, a doua fiică a prințesei Beatrice.

Castelul Balmoral, una dintre puținele proprietăți aflate în posesia personală a reginei, a reprezentat de-a lungul generațiilor un loc de refugiu pentru ea. În ultimele luni de viață ale suveranei, acest loc a căpătat o încărcătură aparte, devenind un spațiu intim în care Elisabeta a II-a s-a dedicat creării unor amintiri care să dăinuie alături de cei mai tineri membri ai familiei sale.