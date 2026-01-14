Regele Charles, mesaj neașteptat pentru Harry și Meghan înainte de Invictus Games

Regele Charles al III-lea ar fi făcut un nou pas de comunicare către prințul Harry și Meghan Markle. Conform acestor relatări, monarhul ar fi transmis că, în eventualitatea unei vizite în Regatul Unit, ducele și ducesa de Sussex ar putea fi găzduiți într-o reședință regală, dacă este respectată o anumită condiție legată de contextul și scopul deplasării, potrivit Express Magazine.

Informația apare într-un moment în care se discută despre o posibilă revenire a cuplului în Marea Britanie pentru un eveniment legat de Invictus Games.

Prințul Harry și Meghan Markle nu au mai vizitat împreună Regatul Unit de mai mulți ani. Ultima prezență comună a fost în septembrie 2022, la funeraliile reginei Elisabeta a II-a. Ulterior, prințul Harry a revenit de mai multe ori singur, însă Meghan nu a mai călcat pe teritoriul britanic.

Decizia celor doi de a renunța în 2020 la rolurile de membri activi ai Familiei Regale a dus la o serie de distanțări instituționale și la apariția unor neînțelegeri publice, relatate pe larg în presa internațională. În acest context, orice semn de comunicare oficială sau semi-oficială între rege și fiul său este urmărit cu atenție.

Potrivit informațiilor citate de presa românească din surse britanice, regele Charles ar fi dispus să le ofere lui Harry și Meghan posibilitatea de a se caza la Highgrove House, reședință privată din Gloucestershire, în timpul unei eventuale vizite în Regatul Unit.

O sursă citată în materialele preluate în România afirmă: „Există șanse ca ei să stea într-o reședință regală în timpul unei șederi în Marea Britanie care să includă evenimentele Invictus, dacă această perioadă de calm în relațiile de familie continuă”.

Această formulare a fost redată și în articolele publicate de site-uri românești care urmăresc activitatea Familiei Regale britanice.

Speculațiile legate de o eventuală revenire a cuplului Sussex în Marea Britanie sunt legate de un eveniment programat în luna iulie la Birmingham, care va marca un an până la desfășurarea următoarei ediții a Invictus Games. Aceste jocuri, inițiate de prințul Harry, sunt dedicate militarilor răniți și veteranilor.

Potrivit relatărilor preluate, evenimentul din Birmingham ar urma să fie un moment de prezentare și promovare a competiției, iar prezența fondatorului este considerată probabilă.

În același timp, reprezentanții prințului Harry au transmis un punct de vedere oficial privind zvonurile despre revenirea lui Meghan Markle în Regatul Unit. U

Un purtător de cuvânt a declarat că informațiile referitoare la o întoarcere iminentă a ducesei sunt „speculații pure”, fără a confirma sau infirma o eventuală participare la evenimentele din vară.