Regele Charles, vizită în Statele Unite. Pretențiile lui Harry riscă să umbrească agenda oficială

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, este așteptat să efectueze o vizită oficială în Statele Unite în luna aprilie, pentru a coincide cu cea de-a 250-a aniversare a semnării Declarației de Independență a SUA față de Marea Britanie.

Vizita face parte dintr-o serie de inițiative diplomatice menite să consolideze relațiile bilaterale dintre cele două țări, inclusiv discuțiile privind un posibil acord comercial între guvernele britanic și american.

Potrivit informațiilor publicate de jurnaliști internaționali, vizita regelui va fi una oficială și programată, fără a include întâlniri neplanificate cu membrii familiei sale care locuiesc în Statele Unite.

În acest context, s-a vehiculat că Prințul Harry și-ar dori ca tatăl său să viziteze reședința sa din Montecito, însă realizatorul de televiziune Mark Dolan consideră că acest lucru nu se va întâmpla.

În paralel, Prințul William, în vârstă de 43 de ani, este așteptat să călătorească în Statele Unite în timpul Cupei Mondiale FIFA de anul viitor, pentru a-și arăta sprijinul față de eveniment.

Vizita sa ar urma să aibă și un caracter diplomatic, având în vedere eforturile guvernului britanic de a finaliza negocierile comerciale cu Washingtonul.

Mark Dolan a comentat recent pe podcastul The Daily Expresso, afirmând că William va evita orice întâlnire cu fratele său, Prințul Harry, în timpul vizitei sale:

„William va ignora absolut și va evita contactul cu fratele său foarte deliberat în Statele Unite. Va fi o eschivă completă, intenționată.”

Relația dintre Prințul William și Prințul Harry este cunoscută ca fiind tensionată de mai mulți ani. Conform surselor internaționale, ruptura dintre cei doi a început după decizia lui Harry de a se retrage din viața oficială a familiei regale britanice în 2020.

În plus, interacțiunile dintre Regele Charles și Prințul Harry au fost descrise ca fiind complexe, cu multiple momente de tensiune, inclusiv discuții legate de securitatea și vizitele membrilor familiei regale în SUA.

Deși Harry și-ar dori ca Regele Charles să-și viziteze nepoții Archie și Lilibet în Montecito, surse apropiate familiei regale indică faptul că o astfel de întâlnire nu este planificată în cadrul vizitei oficiale.

Aceste detalii subliniază complexitatea relațiilor din cadrul familiei regale britanice și modul în care acestea se reflectă în aparițiile internaționale ale membrilor săi.

Vizitele separate ale Regelui Charles și ale Prințului William au loc într-un context mai larg, în care familia regală și guvernul britanic încearcă să mențină relații diplomatice și comerciale solide cu Statele Unite.

Analiștii internaționali consideră că prezența membrilor seniori ai familiei regale la evenimente de marcă, precum Cupa Mondială sau aniversarea Declarației de Independență, contribuie la promovarea imaginii Marii Britanii pe plan internațional, chiar și în absența unor întâlniri familiale neplanificate.