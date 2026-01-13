Fosta iubită a lui Harry rupe tăcerea după ce a fost arestată. Scandal într-o stațiune de lux din Spania

Fosta parteneră a prințului Harry, Catherine Ommanney, a oferit primele declarații publice după ce autoritățile spaniole au confirmat că aceasta a fost reținută în Mallorca, fiind suspectată de neplata unei note de plată la un hotel din stațiunea Santa Ponsa, potrivit Express Magazine.

Cazul a atras atenția presei internaționale după ce Ommanney a fost prezentată în fața instanței din Palma și eliberată ulterior pe cauțiune, în așteptarea finalizării investigației. Fosta vedetă de reality-show susține că suma reclamată de hotel ar fi fost achitată integral și că situația a apărut din cauza unei erori tehnice.

Potrivit informațiilor făcute publice de autoritățile locale, Catherine Ommanney, în vârstă de 53 de ani, a fost arestată duminică, după ce reprezentanții hotelului Playas del Rey din Santa Ponsa au sesizat poliția.

Managerul unității de cazare a declarat că Ommanney ar fi părăsit hotelul fără a plăti o factură în valoare de aproximativ 500 de euro, corespunzătoare unui sejur de nouă zile.

În urma acestei sesizări, femeia a fost acuzată de o presupusă fraudă și prezentată în fața unei instanțe din Palma de Mallorca.

După audiere, judecătorii au decis eliberarea sa pe cauțiune, urmând ca ancheta să continue pentru a se stabili dacă există sau nu o infracțiune. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat oficial dacă procedura penală a fost suspendată sau clasată.

La scurt timp după apariția informațiilor privind arestarea sa, Catherine Ommanney a transmis un punct de vedere prin intermediul jurnalistului Gerard Couzens.

Ea a afirmat că acuzațiile nu ar reflecta situația reală și că factura ar fi fost achitată integral. În declarația sa, Ommanney a spus: „Este o prostie. Factura a fost plătită. Am dovezi că totul a fost achitat integral. A fost o eroare tehnică din partea hotelului și voi solicita o scuză prin intermediul justiției”.

Această poziție a fost preluată și de publicații internaționale, care notează că Ommanney susține existența unor documente care ar confirma plata. În lipsa unei decizii oficiale a instanței, situația rămâne deschisă.

Catherine Ommanney a devenit cunoscută publicului larg după ce a dezvăluit, în 2022, că a avut o relație de scurtă durată cu prințul Harry în anul 2006.

La acel moment, Harry avea 21 de ani, iar Ommanney 34. Cei doi s-ar fi cunoscut într-un bar, iar relația nu a fost una oficială.

Într-un interviu acordat publicației britanice The Sun on Sunday, Ommanney a făcut referiri la acea perioadă, declarând că prințul „era foarte sigur pe el” și că „era un bun sărutător”.

De asemenea, ea a spus: „Cred că i-a plăcut compania mea pentru că sunt puțin mai mare și mai experimentată. Aveam răbdare să îl ascult și să îi ofer unele sfaturi despre viață”.

În prezent, ancheta privind presupusa neplată a facturii este în curs, iar autoritățile spaniole nu au anunțat o decizie finală.

Avocații Catherinei Ommanney pot depune documente care să dovedească efectuarea plății, iar instanța va analiza dacă există elemente care să justifice continuarea procedurii.

Cazul este urmărit de mai multe publicații europene, în special din cauza legăturii Ommanney cu familia regală britanică. Deocamdată, nici hotelul, nici reprezentanții săi nu au oferit declarații suplimentare față de cele inițiale.