Prințul Harry folosește Invictus Games contra tatălui său, regele Charles

Prințul Harry, Ducele de Sussex, a făcut un gest care atrage atenția opiniei publice și a presei internaționale. Conform rapoartelor recente, Harry intenționează să-l invite pe tatăl său, Regele Charles, să deschidă împreună Invictus Games 2027, competiție dedicată veteranilor răniți și persoanelor cu dizabilități din cadrul forțelor armate, potrivit Express Magazine.

Detaliile invitației nu au fost confirmate oficial, iar reacțiile experților și ale publicului au fost diverse.

Invictus Games este o competiție internațională destinată militarilor răniți sau bolnavi, fondată de Prințul Harry în 2014. Evenimentul combină sportul și recuperarea fizică cu recunoașterea serviciului militar, oferind participanților un cadru de redescoperire a încrederii și a capacităților personale.

Potrivit sursei citate în The Sun, Harry are un obiectiv clar:„Prințul Harry își dorește cu disperare ca Regele Charles să vină la Invictus și își dorește ca el să deschidă Jocurile alături de el. Își dorește asta atât pentru Jocuri, cât și pentru relația lor. Este visul lui să-și aibă tatăl alături. Se simte potrivit, având în vedere că Invictus se întoarce în Regatul Unit și că Charles este șeful Forțelor Armate.”

Astfel, intenția lui Harry nu se limitează la simple formalități, ci are o semnificație personală și simbolică, legată de reconectarea cu tatăl său.

Gestul Prințului Harry a fost comentat de experți regali și prezentatori de televiziune. Nana Akua, vorbind la GB News, a declarat:

„Cred că mulți oameni din această țară se uită la asta și se gândesc: «Harry e un copil răsfățat» și poate ar putea să-i aducă pe copii să-l vadă pe Rege, pentru că despre asta ar trebui să fie vorba, nu despre el. Având în vedere modul în care a criticat această țară și propria familie, totul este foarte jenant.”

În același timp, expertul regal Richard Fitzwilliams a explicat pentru The Express că invitația lui Harry reprezintă un „trump card”:

„Această invitație adresată Regelui Charles de a deschide Jocurile Invictus de la Birmingham este atuul lui Harry. Invictus este cea mai mare realizare a sa și este o organizație caritabilă atât de apreciată încât și-a sărbătorit primul deceniu cu o slujbă la St Paul's. Cu toate acestea, această invitație îl pune pe Rege într-o poziție extrem de dificilă.”

Aceasta subliniază că, deși intenția lui Harry poate fi interpretată ca un gest de apropiere, aceasta creează și un context delicat pentru Regele Charles, plasându-l într-o situație publică complicată.

Invictus Games 2027 va avea loc în Birmingham, iar competiția este așteptată să atragă sportivi din întreaga lume. Organizatorii au anunțat că evenimentul va fi unul de amploare, cu ceremoniile de deschidere și închidere planificate să evidențieze performanțele participanților.

Invitația către Regele Charles vine într-un moment simbolic: fiind Șef al Forțelor Armate, prezența sa ar sublinia recunoașterea serviciului militar și a implicării regale în susținerea veteranilor.

Din perspectiva protocolului, astfel de evenimente sunt considerate prestigioase și pot influența imaginea publică a membrilor familiei regale.

Până în acest moment, Prințul Harry nu a comentat public invitația către tatăl său. Totuși, surse apropiate ducelui au subliniat că acesta consideră gestul drept „visul său” pentru evenimentul din 2027.

Publicațiile britanice, precum Daily Express și The Sun, au raportat că invitația nu a fost încă trimisă oficial și că nu există informații despre reacția Regelui Charles.

Media britanică a comentat diferit asupra inițiativei: unii interpretează gestul ca pe un pas spre reconciliere, în timp ce alții subliniază că Harry folosește Invictus Games ca un instrument strategic pentru a obține o reacție publică favorabilă.

Pe rețelele sociale și pe forumurile de comentarii ale publicațiilor, reacțiile cititorilor sunt mixte. Printre cele mai populare comentarii, un utilizator a scris: „Harry, dacă ar avea puțină compasiune, l-ar lăsa pe regele Charles în pace și nu ar continua să încerce să-l pună pe regele Charles într-o poziție care să-i arate…”

Alt comentator a afirmat: „Spune NU, Charlie, pentru că ești prea ocupat... ai lucruri mai bune de făcut.”Aceste comentarii reflectă opinii diverse, de la sprijin la critică, și indică faptul că publicul urmărește cu atenție relația tensionată dintre cei doi membri ai familiei regale.

Invitația lui Harry are și o dimensiune personală semnificativă. Prin prezența Regelui Charles la Invictus Games 2027, Harry speră să reconstruiască legătura familială afectată în ultimii ani.

Aceasta survine după mai multe declarații și apariții media care au evidențiat divergențe între Ducele de Sussex și familia regală.

Experții subliniază că orice gest public al membrilor familiei regale este analizat minuțios de presă și de public, ceea ce face reconcilierea un proces delicat și de lungă durată.