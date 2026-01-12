Meghan Markle ar vrea să se întoarcă în Regatul Unit, dar britanicilor nu le pasă de ea

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, ar putea efectua prima sa vizită în Regatul Unit după patru ani, relatează Express Magazine.

Vizita planificată ar urma să aibă loc în contextul celebrării unui an până la Jocurile Invictus 2027, ce se vor desfășura la Birmingham, iar prezența sa depinde de aprobarea unor măsuri de securitate suplimentare.

Ultima vizită a lui Meghan în Marea Britanie a avut loc în septembrie 2022, cu ocazia funeraliilor Reginei Elisabeta a II-a. Anunțul privind revenirea ei a stârnit reacții puternice în rândul publicului, mai mulți telespectatori exprimându-și nemulțumirea în comentarii: „Nimănui nu-i pasă”, a spus unul dintre aceștia, în timp ce altul a adăugat: „Cui naiba îi pasă??”

Potrivit relatărilor, Meghan intenționează să îl însoțească pe soțul său, Prințul Harry, la evenimentul care marchează un an până la Jocurile Invictus 2027, programat pentru 10 iulie. „Security is always going to be the deciding factor in this”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru The Sun.

Prințul Harry a fost implicat într-o bătălie juridică pentru a-și restabili protecția polițienească în Marea Britanie, după ce a pierdut dreptul la protecție automată în urma retragerii din atribuțiile regale active. Surse apropiate familiei Sussex susțin că Harry este „hopeful” ca Meghan să îl însoțească în cadrul evenimentului, dacă autoritățile vor aproba măsurile de securitate necesare.

Reacțiile publicului britanic față de revenirea lui Meghan și Harry rămân mixte, mai mulți cititori exprimând frustrare față de acoperirea media.

Unul dintre comentatori a notat: „De la începutul noului an, o persoană poate primi doar o anumită cantitate de vești proaste. Dacă nu e suficient de rău pentru câțiva metri de zăpadă și încă mai e aici, s-a raportat că Meghan Markle va vizita Regatul Unit.”

De la retragerea lor din funcțiile regale și relocarea în California, Meghan și Harry au păstrat relații tensionate cu restul familiei regale.

În prezent, cuplul locuiește în Statele Unite împreună cu cei doi copii ai lor, Archie, în vârstă de șase ani, și Lilibet, în vârstă de patru ani. Nu se știe încă dacă cei doi copii vor face parte din vizită.

Prințul Harry a inițiat în trecut corespondență cu secretarul de interne britanic, Shabana Mahmood, solicitând o revizuire a deciziei de a-i retrage protecția polițienească.

În decembrie, departamentul a solicitat o nouă evaluare a riscurilor privind vizitele lui Harry în Regatul Unit, evaluare realizată de comitetul executiv pentru VIP-uri și membri ai familiei regale (Ravec).

Harry a declarat în repetate rânduri că nu se simte în siguranță să își aducă familia în Marea Britanie fără protecție corespunzătoare, iar decizia privind vizita lui Meghan depinde în mare măsură de această problemă de securitate.