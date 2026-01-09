Meghan încă se plânge că nu avea voie să facă un lucru în Marea Britanie. Despre ce e vorba

Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a vorbit în mai multe rânduri despre experiențele sale din perioada în care a fost membru activ al Familiei Regale britanice, potrivit Express Mahazine.

Unele dintre declarațiile sale, făcute după retragerea din viața regală alături de Prințul Harry, au atras atenția publicului și a presei internaționale. Printre acestea se numără afirmații legate de limitările impuse asupra comunicării personale și de gestionarea bunurilor sale personale.

Meghan Markle și Prințul Harry au renunțat la rolurile lor oficiale în cadrul Familiei Regale în urmă cu șase ani.

Decizia, cunoscută public sub numele de „Megxit”, a generat reacții ample atât în Regatul Unit, cât și la nivel internațional.

După mutarea în Statele Unite, cei doi au participat la mai multe proiecte media în care au discutat despre viața lor din interiorul instituției regale.

În 2022, Ducele și Ducesa de Sussex au lansat documentarul „Harry și Meghan” pe platforma Netflix. Producția a urmărit parcursul relației lor, de la începuturile acesteia până la viața actuală din Montecito, California.

În timpul documentarului, Meghan Markle a menționat o serie de restricții pe care susține că le-ar fi avut în perioada în care locuia la Nottingham Cottage, pe domeniul Palatului Kensington.

Într-unul dintre episoade, Meghan a declarat: „Eram în această bulă în care totul este controlat de ei. Nici măcar nu puteam să le trimit prietenilor mei o fotografie prin mesaj.”

Potrivit articolului, termenul „ei” ar face referire la structurile administrative ale instituției regale, nu la membrii familiei în mod direct.

Aceeași relatare a fost completată de o altă afirmație: „Nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci cealaltă…”, sugerând existența unor reguli stricte privind comportamentul și comunicarea.

Aceasta nu a fost singura situație descrisă de Meghan Markle. Într-un interviu acordat realizatoarei Oprah Winfrey în anul 2021, Ducesa de Sussex a afirmat că, odată cu intrarea în Familia Regală, nu a mai avut acces la anumite obiecte personale.

„Când am intrat în acea familie, a fost ultima dată – până când am venit aici – când mi-am văzut pașaportul, permisul de conducere și cheile. Toate acestea sunt preluate. Nu le-am mai văzut deloc”, a declarat Meghan în cadrul interviului.

Până în prezent, Familia Regală britanică nu a oferit comentarii detaliate sau punctuale ca răspuns la aceste afirmații.

De-a lungul timpului, Palatul Buckingham a transmis comunicate generale în care a menționat că anumite aspecte sunt „amintiri diferite” ale acelorași evenimente, fără a intra în detalii suplimentare.

Declarațiile Ducesei de Sussex continuă să fie citate în contextul discuțiilor despre regulile și structura instituției regale, precum și despre adaptarea membrilor noi la protocolul acesteia.