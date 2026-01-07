De ce se teme Meghan să meargă în Marea Britanie. Speculațiile presei londoneze

Duceasa de Sussex, Meghan Markle, nu a vizitat Marea Britanie împreună cu soțul său, Prințul Harry, și copiii lor de la mutarea familiei în California. Deși nu și-a exprimat niciodată public aversiunea față de țara natală a soțului său, experții regali au sugerat că ducesei nu îi place să petreacă timp în Regatul Unit, potrivi Express Magazine.

Angela Levin, expert regal, a declarat pentru GB News în 2024: „Ea (Meghan) nu ne place. Nu vrea să fie aici. Când a zburat înainte să plece ei spre Africa, nici măcar nu a ieșit de pe aeroportul Heathrow. A rămas acolo și a așteptat. Antipatia ei față de noi este enormă.”

În plus, aceeași expertă a precizat pentru BBC News în 2020 că „Lui Meghan nu-i plăcea Regatul Unit” și „era prea mic pentru ea”.

Totuși, Meghan Markle a împărtășit în anumite ocazii amintiri pozitive despre perioada petrecută în Marea Britanie, ceea ce sugerează că o eventuală schimbare în situația de securitate ar putea influența decizia ei de a călători împreună cu familia.

În paralel, Prince Harry ar putea beneficia de o revizuire semnificativă a protecției sale în Regatul Unit. Deși a pierdut inițial cazul legat de securitatea sa, situația a fost reevaluată de RAVEC, comitetul responsabil cu stabilirea nivelului de protecție pentru membrii familiei regale și VIP-uri. Sursele indică faptul că este „foarte probabil” ca prințul să primească protecția poliției la nivelul de care s-a bucurat până în 2020, înainte de a renunța la îndatoririle sale regale și a se muta în Statele Unite.

Această modificare ar putea influența vizitele sale în Marea Britanie, inclusiv posibilitatea ca Meghan și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, să îl însoțească.

De la retragerea din viața publică regală, Harry a vizitat Regatul Unit doar individual. Motivul invocat de prinț pentru absența familiei sale a fost siguranța acestora: „Nu simt că Marea Britanie este sigură pentru familia mea”, a declarat anterior.

În acest context, Meghan, Archie și Lilibet au rămas în Montecito, California.

Dacă nivelul protecției lui Harry va fi ridicat, rămâne de văzut dacă acest factor va schimba decizia ducesei și va permite prezența familiei în timpul vizitelor în țara natală a prințului.

Analiștii regali au observat că îmbunătățirea securității ar putea facilita întoarcerea familiei în Regatul Unit, dar există și speculații privind motivele reale pentru care Meghan Markle nu a călătorit până acum.

În ultimele luni, discuțiile despre securitatea lui Harry și relația cu familia regală au fost constante, iar o eventuală modificare a nivelului de protecție este considerată un pas semnificativ în această dinamică.

Deși detaliile finale nu au fost anunțate oficial, actualizarea situației de securitate a stârnit deja speculații despre viitoarele vizite ale familiei în Marea Britanie și despre posibilele întâlniri cu membri ai familiei regale.