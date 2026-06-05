Când intră banii pentru alocații și indemnizații în iunie. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile de creștere a copilului și stimulentele de inserție aferente lunii mai vor fi virate în conturile beneficiarilor pe 8 iunie 2026. Instituția a prezentat și calendarul plăților pentru persoanele cu dizabilități și pentru celelalte beneficii de asistență socială acordate în această lună.

ANPIS a anunțat că luni, 8 iunie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare pentru mai multe categorii de beneficii sociale acordate de stat.

Astfel, vor fi virate sumele aferente alocației de stat pentru copii, de care beneficiază peste 3,5 milioane de persoane. Tot în aceeași zi vor fi plătite indemnizațiile pentru creșterea copilului către aproximativ 147.000 de părinți sau reprezentanți legali care și-au suspendat activitatea profesională pentru îngrijirea copilului.

În același calendar de plăți este inclus și stimulentul de inserție acordat părinților care revin la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului. De acest drept beneficiază peste 71.000 de persoane, iar sumele vor fi transferate în conturile bancare tot în data de 8 iunie.

„Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poştal, distribuirea sumelor va începe în data de 10 iunie 2026, prin intermediul oficiilor poştale”, se mai precizează în comunicat.

Potrivit datelor prezentate de instituție, aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități vor primi drepturile aferente lunii iunie începând din a doua parte a lunii.

Plățile în conturile bancare vor fi efectuate în data de 15 iunie 2026, iar pentru beneficiarii care au ales mandatul poștal distribuirea sumelor va începe din 18 iunie 2026.

ANPIS a anunțat că și celelalte prestații de asistență socială vor intra la plată în cursul lunii iunie.

„Sumele necesare pentru plata celorlalte beneficii de asistenţă socială (alocaţia lunară de hrană pentru HIV/SIDA, alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară de hrană pentru TBC, venitul minim de incluziune) vor fi virate de ANPIS prin agenţiile teritoriale începând cu 19 iunie 2026”, se mai precizează în document.

Conform datelor centralizate de ANPIS, la nivel național aproximativ 7 milioane de persoane beneficiază în prezent de prestații de asistență socială.

Instituția arată că valoarea totală a plăților se ridică la aproape 3 miliarde de lei în fiecare lună, fonduri care susțin veniturile familiilor, copiilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile.