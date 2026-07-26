Pensiile și alocațiile de stat vor fi plătite în luna august 2026 după calendarul obișnuit. Deși pe 15 august este sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mare, zi liberă legală, aceasta cade într-o zi de sâmbătă și nu influențează programul de virare a banilor sau distribuirea acestora prin Poșta Română. În mod obișnuit, pensiile ajung în perioada 1-15 a fiecărei luni, potrivit Casei Naționale de Pensii (CNPP).

Pensionarii care își primesc drepturile prin mandat poștal nu vor avea parte de întârzieri. Conform planului, Poșta Română distribuie pensiile în perioada 1-15 a fiecărei luni. Cum primele două zile din august sunt în weekend, factorii poștali vor începe livrarea pensiilor luni, 3 august.

Distribuirea va continua până pe 14 august, astfel încât toate pensiile vor ajunge la beneficiari înainte de sărbătoarea de Sfânta Maria Mare.

Nici pensionarii care au ales plata prin transfer bancar nu trebuie să se aștepte la modificări. În mod obișnuit, pensiile sunt virate în data de 12 a fiecărei luni sau, cel târziu, pe 13, în funcție de procesarea fiecărei bănci.

În august 2026, data de 12 cade într-o zi de miercuri, astfel că viramentele sunt așteptate conform calendarului normal.

Și părinții care primesc alocația de stat în cont bancar vor încasa banii după programul obișnuit. Alocațiile sunt virate, de regulă, în jurul datei de 8 a fiecărei luni. Dacă această dată coincide cu o zi nelucrătoare, transferurile sunt efectuate în prima zi bancară disponibilă.

Data la care banii ajung efectiv în cont poate varia în funcție de banca la care beneficiarul are deschis contul și de timpul necesar procesării transferului.

Părinții care au optat pentru plata prin mandat poștal vor primi alocațiile la domiciliu, prin intermediul factorilor poștali. Distribuirea se face etapizat, în funcție de programul fiecărui oficiu poștal și de traseele stabilite pentru livrare.

Dacă titularul nu este găsit acasă, suma poate fi ridicată ulterior de la oficiul poștal de care aparține, în termenul prevăzut de procedurile Poștei Române.

Alocația de stat este acordată tuturor copiilor din România de la naștere și până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care au împlinit 18 ani și urmează cursurile liceale sau profesionale continuă să primească acest sprijin financiar până la finalizarea studiilor, fără a depăși această formă de învățământ.

Plata este administrată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, iar beneficiarii pot opta pentru încasarea sumelor prin transfer bancar sau mandat poștal.

Copiii cu vârsta de până la doi ani, precum și cei cu dizabilități, beneficiază în continuare de o alocație mai mare decât copiii cu vârste între 2 și 18 ani.

Până în prezent, autoritățile nu au anunțat majorări care să intre în vigoare în luna august 2026, astfel că alocațiile vor fi plătite la aceleași valori aflate deja în plată.