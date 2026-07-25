Aproape 883.000 de pensionari din România beneficiază de un sprijin financiar acordat de stat pentru ca veniturile lor să ajungă la nivelul pensiei minime garantate de 1.281 de lei. Potrivit datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), suplimentul acordat diferă în funcție de județ și de valoarea pensiei contributive, iar în unele cazuri depășește 600 de lei pe lună.

Statul completează diferența dintre pensia calculată pe baza contribuțiilor și plafonul minim garantat, astfel încât beneficiarii eligibili să nu rămână cu venituri sub 1.281 de lei. În paralel, CNPP a transmis și calendarul plăților pentru luna august.

Conform datelor CNPP, 882.735 de pensionari primesc indemnizația socială care completează pensia până la nivelul minim garantat.

Valoarea suplimentului diferă în funcție de situația fiecărui beneficiar și de județul în care acesta este înregistrat. În prezent, sumele acordate sunt cuprinse între aproximativ 441 și 632 de lei lunar.

Cele mai mari suplimente medii sunt acordate în:

Maramureș – 28.991 de beneficiari, cu un supliment mediu de 632 de lei;

Hunedoara – supliment mediu de 602 lei;

Cluj – supliment mediu de 596 de lei.

La polul opus se află Tulcea, unde suplimentul mediu este de 441 de lei.

În alte județe, valorile medii sunt:

Constanța – 488 lei;

Iași – 545 lei;

Timiș – 519 lei;

Ilfov – 499 lei;

Neamț – 519 lei;

Galați – 531 lei;

Botoșani – 526 lei.

În București, la Casa Locală de Pensii Sector 1, 5.009 pensionari primesc în medie 542 de lei pentru completarea pensiei minime.

Mecanismul este prevăzut de Legea nr. 360/2023, care stabilește acordarea indemnizației sociale pentru pensionari.

Sprijinul este destinat persoanelor care au îndeplinit condițiile legale de pensionare, însă pensia rezultată din contributivitate rămâne sub pragul minim garantat de 1.281 de lei. În aceste situații, diferența este suportată integral din bugetul de stat.

Printre principalele cauze ale pensiilor contributive reduse se numără:

stagii de cotizare de numai 15-20 de ani;

salarii mici pe parcursul vieții profesionale;

lipsa activității în condiții speciale sau deosebite de muncă;

perioade în care contribuțiile nu au fost achitate integral către sistemul public de pensii.

Pensionarii cu venituri mici sunt afectați și de faptul că pensiile nu au mai fost indexate conform formulei prevăzute de lege.

Majorarea estimată de aproximativ 12% care ar fi trebuit aplicată la începutul anului 2025 și indexarea de aproximativ 7% prevăzută pentru începutul anului 2026 nu au fost acordate.

În aceste condiții, indemnizația socială rămâne principalul mecanism prin care statul susține pensionarii cu cele mai mici venituri. În prezent, există discuții privind posibilitatea ca înghețarea pensiilor să continue și în 2027, însă o decizie oficială nu a fost adoptată.

Pentru pensionarii care primesc banii pe card, plata se va face, ca de obicei, în 12 august, iar în unele situații cel târziu pe 13 august.

Aproximativ 2,5 milioane de pensionari încasează pensia prin cont bancar.

Cei care primesc pensia prin intermediul Poștei Române vor încasa sumele în perioada 1-15 august, conform calendarului obișnuit de distribuire.