După pensionare, multe documente ajung într-un dosar și sunt uitate într-un sertar. Totuși, unul dintre ele ar trebui păstrat permanent: decizia de pensionare. Chiar dacă legea nu prevede un termen până la care acest document trebuie arhivat, el poate fi solicitat în numeroase situații administrative, inclusiv la ani de la emiterea sa.

Decizia de pensionare, precum și toate deciziile ulterioare de recalculare sau revizuire, să fie păstrate în original, alături de celelalte documente importante, recomandă reprezentanții Caselor de Pensii.

Decizia de pensionare este actul oficial prin care casa teritorială de pensii stabilește dreptul la pensie. Potrivit informațiilor de la Casa națională de Pensii Publice (CNPP) Documentul cuprinde informații esențiale, precum tipul pensiei, data de la care aceasta se acordă, stagiul de cotizare, punctajul obținut și cuantumul pensiei.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, drepturile de pensie se stabilesc printr-o decizie emisă de casa teritorială de pensii, care este comunicată solicitantului după analizarea dosarului.

Din acest motiv, documentul reprezintă dovada oficială a modului în care au fost stabilite drepturile de pensie și este recomandat să fie păstrat pe termen nelimitat.

Chiar dacă, în prezent, multe informații sunt disponibile în format electronic, există situații în care decizia de pensionare poate fi necesară.

Printre acestea se numără:

-solicitarea unei recalculări sau revizuiri a pensiei; -depunerea unor cereri la Casa Teritorială de Pensii; -obținerea unor drepturi sau facilități acordate pensionarilor; -întocmirea unor dosare administrative în care trebuie dovedită calitatea de pensionar; -deschiderea unui dosar pentru pensia de urmaș.

În anumite proceduri, instituțiile solicită copia deciziei de pensionare printre documentele care trebuie depuse la dosar.

Pierderea documentului nu înseamnă că drepturile de pensie sunt afectate.

Persoana interesată se poate adresa Casei Teritoriale de Pensii care a emis decizia și poate solicita eliberarea unui duplicat sau a unei copii, în condițiile prevăzute de instituție.

Reprezentanții Caselor d Pensii recomandă însă ca documentul original să fie păstrat într-un loc sigur, împreună cu celelalte acte importante, pentru a evita demersuri administrative suplimentare.

Spre deosebire de decizia de pensionare, în cazul cupoanelor de pensie nu există o recomandare de a fi păstrate permanent.

Totuși, acestea pot fi utile în anumite situații, deoarece dovedesc cuantumul pensiei încasate într-o anumită lună și pot fi solicitate în cadrul unor proceduri administrative sau pentru acordarea unor beneficii sociale.

În plus, unele instituții au folosit informațiile înscrise pe taloanele de pensie pentru diverse servicii destinate pensionarilor. De exemplu, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a utilizat codurile tipărite pe taloanele de pensie pentru activarea conturilor online ale beneficiarilor.

Din acest motiv, este recomandat ca taloanele de pensie să fie păstrate cel puțin câțiva ani, mai ales dacă există spațiu pentru arhivarea documentelor.

Pe lângă decizia de pensionare, este recomandat să fie arhivate și:

-toate deciziile de recalculare sau de revizuire a pensiei; -adeverințele privind vechimea în muncă și sporurile; -documentele care au stat la baza stabilirii pensiei; -corespondența primită de la Casa Teritorială de Pensii; -hotărârile judecătorești privind drepturile de pensie, dacă există.

Aceste documente pot fi utile dacă apar neclarități privind calculul pensiei sau dacă este necesară depunerea unor noi cereri.

Casa Națională de Pensii Publice recomandă pensionarilor să păstreze documentele referitoare la drepturile de pensie și pune la dispoziția acestora servicii prin care pot obține informații sau pot solicita documente de la casele teritoriale de pensii. Totodată, legislația stabilește că drepturile de pensie sunt acordate în baza deciziilor emise de casele teritoriale, ceea ce face ca aceste acte să rămână documentele de referință pe întreaga perioadă în care persoana beneficiază de pensie.

Deși taloanele de pensie pot fi utile pentru evidența plăților, decizia de pensionare este documentul care nu ar trebui aruncat niciodată. Păstrarea acesteia, împreună cu celelalte acte privind drepturile de pensie, poate scuti pensionarii de timp pierdut și demersuri suplimentare dacă, peste ani, va fi nevoie de ele.